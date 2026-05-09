Michiel Kramer no quiere que lo comparen con un jugador del Ajax: «¡No se debe mencionar ese nombre aquí!»

Michiel Kramer lleva ahora el pelo un poco más largo. El veterano delantero del RKC Waalwijk fue el invitado del viernes en el programa «FC Rijnmond», pero consideró que una comparación iba demasiado lejos.

Al inicio del programa, el presentador Bart Nolles aludió de inmediato a su moño, con el que el propio Kramer aún no está conforme: «Necesito capas».

El periodista Dennis van Eersel bromeó: «Te vi salir como suplente la semana pasada y pensé: ¿desde cuándo juega Wout Weghorst en el RKC?».

Kramer lo interrumpió: «No, Dennis, no digas eso; no lo menciones».

Nolles buscó entonces alguna anécdota y preguntó por posibles enfrentamientos previos entre Kramer y el jugador del Ajax, pero este se mantuvo educado: «No recuerdo haber tenido ningún problema con Weghorst».

En 2015, ambos se enzarzaron en De Kuip, durante el Feyenoord-Heracles, y tras el partido Weghorst se arrepintió.

«He dicho cosas que no están bien, pero la historia tiene dos versiones. Si escuchas lo que él dice, tampoco es nada bueno», afirmó Weghorst.