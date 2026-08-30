Míchel Sánchez no puede ocultar su felicidad en el Ajax: «Es un jugador de clase mundial»

Unas horas antes, Sofyan Amrabat fue presentado oficialmente como jugador del Ajax, pero antes del partido contra el Telstar ya le preguntaron al entrenador Míchel Sánchez por su opinión sobre el nuevo fichaje. Ante las cámaras de ESPN, hizo saber que está encantado con la llegada del nuevo número 6.

«Es un jugador de clase mundial y estoy convencido de que nos va a ayudar enormemente», comienza Míchel. «Llega con mucho entusiasmo, con una motivación especial para hacer crecer al Ajax y para conseguir que seamos un equipo muy competitivo en las tres competiciones».

¿Si Amrabat era la primera opción? «Bueno, teníamos varias opciones, pero era nuestra primera opción», afirma Míchel. «Llevamos mucho tiempo luchando para convencerle de que aceptara nuestra propuesta y estamos muy contentos con nuestra llegada».

«Sofyan entiende perfectamente la posición de número seis. Es un jugador que nos va a dar equilibrio. Nos va a dar personalidad y liderazgo. Muchas veces no hace falta que el balón pase por él para que el equipo juegue bien, pero con él seremos fuertes, tanto en ataque como en defensa».

Mientras tanto, Youri Regeer está en el punto de mira del Werder Bremen. Sin embargo, ese traspaso todavía no está del todo cerrado, por lo que Míchel no puede decir mucho al respecto. «Hoy está enfermo», dice sobre la ausencia de Regeer contra el Telstar.

«El jueves ya jugó con un pequeño problema y hoy no está en la alineación. Prefiero pensar en el partido de hoy y a partir de mañana miraremos los tres días que todavía nos quedan antes del cierre del mercado de fichajes. Intentaremos que el club confeccione la mejor plantilla posible para poder pelear en tres competiciones».

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