Míchel Sánchez expresa una crítica abierta a un titular del Ajax ante el Sion

Míchel Sánchez se mostró satisfecho con la actuación de su equipo tras el partido de play-off de la Conference League contra el FC Sion (victoria por 2-4), pese a que el Ajax se vio por detrás en Suiza. «Estoy contento con el rendimiento del equipo», declaró el español a Ajax Life. «Antes del gol en contra creamos tres o cuatro ocasiones. Tras el 1-0, el partido se abrió. Ambos porteros estuvieron en un gran momento.»

Según el técnico español, la victoria es un primer paso importante, pero el Ajax aún no ha logrado nada. «Es un resultado importante de cara a la vuelta en el Johan Cruijff Arena. Cada partido es diferente. Tenemos que volver a rendir bien la próxima semana para alcanzar la fase de liga de la Conference League.»

Míchel se mostró especialmente satisfecho con la reacción de sus jugadores tras el descanso. «La mentalidad en la segunda parte fue fantástica. Cuando vas perdiendo 1-0, puede convertirse en una tarea complicada. Estoy muy contento con chicos como Steven Berghuis y Davy Klaassen. Dieron un paso al frente. Y Davy marca un gol de gran clase.»

Marcos Leonardo fue titular contra el Sion y logró marcar por primera vez con la camiseta del Ajax, pero su entrenador no está satisfecho pese a ese gol. «Es importante para él y para el equipo que marcara, pero no jugó lo suficientemente bien. Aún está en un proceso.»

También el suplente Tolu Arokodare dejó su huella al ver portería. Míchel se mostró bastante más elogioso con el delantero nigeriano. «Tolu aportó mucha energía cuando entró. Trabaja duro, marca y nos ayuda.»

También fuera del campo, Tolu cuenta con el reconocimiento de su entrenador. «Tiene un buen carácter. Me parece un chico estupendo. Espero que siga ayudándonos de esta manera», afirmó Míchel, que describió a su delantero como un good guy.

La próxima semana, el Ajax deberá hacer valer su buena posición de partida en Ámsterdam para alcanzar la fase de liga de la Conference League. Míchel subraya que cada partido cuenta en el proceso que atraviesa el club: «Estamos construyendo la mentalidad y la calidad. Para el Ajax, cada partido es importante. Tenemos que luchar por las victorias y devolver al club al lugar al que pertenece.»