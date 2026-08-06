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Mika GodtsImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Míchel Sánchez deja que Mika Godts sea titular «simplemente» en el Ajax; casi todos los fichajes, en el banquillo

Ajax vs Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification
Marc-André ter Stegen
J. Brandt

El entrenador Míchel Sánchez del Ajax ha dado a conocer su alineación para la ronda previa de la Conference League ante el Shelbourne. El español ha optado por dejar en el banquillo a los fichajes Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare. El único 'recién llegado' que será titular es Daley Blind.

Maarten Paes estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. El internacional indonesio tendrá por delante a cuatro defensores: Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Blind y Owen Wijndal.

Youri Regeer deberá aportar el control en el centro del campo, que además estará formado por Davy Klaassen y Oscar Gloukh. Este último firmó un hat-trick la semana pasada ante el Vojvodina (4-1).

En ataque, Godts aparece 'simplemente' en el once inicial. El belga, que tiene un acuerdo personal con el Paris Saint-Germain, formará la delantera junto a Steven Berghuis y el delantero Kasper Dolberg.

Tras el partido de ida de este jueves por la noche, el Ajax se medirá la próxima semana en Irlanda al Shelbourne. El posible rival en el play-off por un puesto en la fase principal saldrá del doble enfrentamiento entre el FC Noah y el FC Sion.

Eredivisie
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Premier Division
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STP

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Alineación del Shelbourne: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.

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