El Ajax se enfrenta este sábado al PSV en el primer gran duelo de la VriendenLoterij Eredivisie. El entrenador Míchel Sánchez ya ha hecho pública la alineación del equipo local y en ella no hay sitio para Sofyan Amrabat, que comienza en el banquillo al igual que, entre otros, Thilo Kehrer y Viktor Tsygankov. El partido en Ámsterdam empieza a las 20:00 horas.

Mar ter Stegen estará bajo palos en el Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei recibe la preferencia en el lateral derecho, con Caio Henrique ocupando la banda izquierda. Aaron Bouwman y Youri Baas vuelven a formar el eje de la defensa de Ámsterdam.

Amrabat no es titular

Amrabat, presentado la semana pasada, no será de la partida ante el PSV. Jorthy Mokio ha aportado el control y el equilibrio en el centro del campo del Ajax en las últimas semanas y también tendrá la oportunidad de demostrarlo contra el PSV. Davy Klaassen aporta experiencia y recorrido, y Julian Brandt creatividad de cara al ataque.

Míchel mantiene nombres habituales en la delantera, con Steven Berghuis actuando desde la derecha. Oscar Gloukh mantiene en el banquillo a Abdellah Ouazane y arranca en el costado izquierdo. Tolu Arokodare, de 1,97 metros, actúa como delantero centro y referencia ante el PSV.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.