El entrenador Míchel Sánchez, del Ajax, ha analizado este viernes el gran duelo de la Eredivisie contra el PSV un día después. El español ha contado, entre otras cosas, que los fichajes Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov y Thilo Kehrer están listos para tener minutos. Daley Blind, Rayane Bounida y el fichaje Simon Adingra, que llegó lesionado a Ámsterdam y que, según Míchel, necesita todavía un mes, no están disponibles.

«Sofyan está disponible para jugar mañana», contó Míchel en rueda de prensa. «Mañana veremos si está en el once inicial. Físicamente está preparado para jugar. Es evidente que valoramos todos los aspectos para el partido de mañana. Es un jugador que está listo para luchar».

Con ello, ni mucho menos está garantizado que Amrabat vaya a estar el sábado en la alineación titular del Ajax. Blind, en cualquier caso, no estará. El veterano arrastra molestias en un nervio de la espalda desde la ronda previa de la Conference League contra el Shelbourne.

«Daley no estará, igual que Bounida. El resto de los jugadores está listo para jugar. Viktor Tsygankov y Thilo Kehrer también. Ellos (Blind y Bounida, red.) son los únicos jugadores que vamos a echar de menos mañana», dijo Míchel, dejando momentáneamente al margen a Adingra, lesionado en el tobillo.

«Se me ha olvidado mencionar antes a Adingra en la lista de ausentes. Sigue teniendo molestias en el tobillo, vamos a ver cuánto dura su recuperación. Espero que esté disponible dentro de un mes», dijo Míchel sobre el extremo izquierdo cedido por el Sunderland.

Tsygankov obtuvo rápidamente su permiso de trabajo y ya podría haber debutado la semana pasada contra el Telstar en la convocatoria, pero Míchel consideró que aún no había llegado el momento y lo dejó en Ámsterdam para prepararlo de cara al duelo en casa contra el PSV.

Tsygankov todavía no ha disputado minutos oficiales esta temporada por un conflicto con su exclub, el Girona. Kehrer, cedido por el Mónaco, ha disputado un minuto oficial, aunque el alemán, a diferencia de Tsygankov, sí tuvo acción con regularidad durante la pretemporada.

Ajax y PSV han arrancado la temporada de manera más o menos igual de bien, con dos puntos perdidos. Ambos grandes clubes ya dejaron escapar puntos una vez tras desperdiciar en casa una ventaja de 2-0 (2-2). El PSV ganó sus otros tres partidos y el Ajax, sus otros dos.



