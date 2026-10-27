Caio Henrique se acerca a su regreso, según ha comunicado el lateral brasileño del Ajax en una publicación de Instagram. El lateral izquierdo se perdió los últimos cinco partidos por una lesión en el muslo.

Henrique ha publicado una foto suya en el gimnasio del Ajax. «Ya casi estoy», dice el texto que la acompaña, seguido de tres cruces en referencia al escudo de Ámsterdam. El lateral sigue actualmente un programa de entrenamiento individual.

Henrique se lesionó en el minuto 23 del partido en casa contra el Excelsior (2-2), disputado el 19 de septiembre. Tras una entrada de Eric da Silva Moreira, se llevó de inmediato la mano al muslo y se tapó los ojos con las manos. Tuvo que abandonar el encuentro y no ha vuelto a jugar desde entonces.

El entrenador Míchel Sánchez habló brevemente sobre el estado físico de Henrique tras la victoria a domicilio ante el Sparta Rotterdam (1-2). El técnico español no pudo asegurar que vuelva a estar disponible después del próximo parón de selecciones.

Desde la baja de Henrique, Owen Wijndal ha ocupado el puesto de lateral izquierdo en tres ocasiones y destacó especialmente contra el FC Groningen, en la victoria por 2-5. En la visita al Sparta, Míchel eligió a Youri Baas, mientras que ante el Hajduk Split, en la Conference League, dio la titularidad por la izquierda a Jofre Torrents.

Henrique llegó el pasado verano al Ajax, que pagó diez millones de euros por el brasileño procedente del AS Monaco. El lateral izquierdo, de 29 años, firmó un contrato de cuatro años en Ámsterdam.

El fichaje millonario suma ya doce partidos con la camiseta del Ajax entre la Vriendenloterij Eredivisie y la fase previa de la Conference League. En esos encuentros, Henrique ha dado dos asistencias.