El jueves por la noche, por momentos, el Ajax dejó muy buenas sensaciones ante el FK Vojvodina (4-1), pero eso no significa que el club de Ámsterdam haya terminado en el mercado de fichajes. Míchel revela en la rueda de prensa que todavía deben llegar al menos tres jugadores.

Jordi Cruijff ya ha logrado incorporar en este periodo de fichajes a Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare al Johan Cruijff ArenA. Solo este último aún no ha debutado: el Ajax sigue a la espera de su permiso de trabajo.

“¿Fichajes? En qué posiciones vamos a incorporar jugadores depende de qué jugadores se marchen”, señaló Míchel ante la prensa presente en Ámsterdam. “Pero, en cualquier caso, todavía necesitamos un portero y dos centrocampistas.”

Marc-André ter Stegen es la prioridad absoluta en ese sentido. El guardameta ya ha recibido luz verde del FC Barcelona, con lo que se han resuelto los ‘problemas fiscales’. Según se informa, este viernes pasará el reconocimiento médico, tras lo cual el Ajax podrá cerrar la cesión.

En el centro del campo, el Ajax buscará principalmente un nuevo número 6, tal y como confirma Míchel. Por ahora, sin embargo, el asunto no avanza. La situación de Edson Álvarez está siendo seguida de cerca, pero la Real Sociedad también puja por el mexicano, que puede salir del West Ham United.

Además, Azzedine Ounahi y el agente libre Julian Brandt también están siendo vinculados con el Ajax. En cambio, Kian Fitz-Jim está precisamente a punto de marcharse: jugará en el Torino.

Por el momento, Youri Regeer es la primera opción de Míchel para la posición de seis. El pasado invierno ya parecía que iba a ser reemplazado, pero finalmente no ocurrió. “Puedo decir que todos los rumores no me afectan, pero no sienta bien. Pero bueno, al final no llegó nadie y seguimos adelante”, dijo entonces a Voetbal International. No parece probable que este verano vuelva a no llegar un sustituto para Regeer.