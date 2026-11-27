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El entrenador del Ajax, Míchel Sanchez, ha expresado su malestar por la prohibición de que haya aficionados visitantes en el clásico del domingo, durante la rueda de prensa posterior al Ajax - FC Thun (4-0).

El Ajax no tuvo problemas ante el FC Thun el jueves por la noche en su Johan Cruijff ArenA. Rayane Bounida abrió el marcador muy pronto y después ampliaron la ventaja Marcos Leonardo, de nuevo Bounida y Steven Berghuis.

Tras el partido, preguntaron a Míchel en rueda de prensa por la ausencia de aficionados visitantes en el clásico.

Desde 2009 no se permite la presencia de aficionados visitantes en el clásico. Los entonces alcaldes de Ámsterdam y Róterdam, Job Cohen y Ahmed Aboutaleb, tomaron esa decisión tras los disturbios registrados durante el clásico, en el que se produjo un enfrentamiento en Ámsterdam.

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«No me gusta que no se permita a los aficionados estar en la grada visitante», comenzó Míchel Sanchez el jueves por la noche.

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«Me parece muy importante que todo el mundo pueda asistir a un partido. Es una verdadera lástima y algo que me impacta», continuó.

Y no se quedó ahí. «Sé que nuestros aficionados estarán en el último entrenamiento, pero me duele mucho que no puedan estar en el estadio. Que no podamos contar con su presencia es algo que me impacta de verdad», volvió a recalcar el español.

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El Ajax se enfrentará el domingo en De Kuip a su eterno archirrival, el Feyenoord. El partido comenzará a las 14:30 horas.