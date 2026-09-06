Míchel, entrenador del Ajax, explica por qué Tolu tuvo que dejar su sitio a Dolberg tras una hora

Tolu Arokodare marcó el sábado contra el PSV, pero no estuvo 90 minutos sobre el césped en el Johan Cruijff ArenA. El entrenador del Ajax, Míchel, explicó en ESPN por qué el espigado delantero fue sustituido tras una hora por Kasper Dolberg.

«Debido a una falta de energía», explicó el técnico español tras el partido sobre la salida de Tolu en el momento en que el Ajax se veía por detrás 1-2 en el gran duelo de la Eredivisie.

«Tolu es un jugador al que todos apoyamos. Quizá no alcanzó su mejor nivel. Necesitábamos piernas frescas para presionar y para intentar buscar la profundidad. Eso intenté después con Leonardo y Dolberg. Me parecen dos futbolistas fantásticos», añade Míchel en su análisis sobre el Ajax - PSV.

Míchel intentó marcar la diferencia haciendo que sus jugadores buscaran la profundidad ante los centrales del PSV. «Hoy (sábado, n. de la r.) no lo hemos conseguido. Pero los cambios se hacen para que el equipo pueda seguir compitiendo al cien por cien. Por eso los hicimos».

El técnico del Ajax quería que Tolu actuara realmente como referencia desde el principio. «Tenía que permitirnos aguantar el balón, para que pudiéramos jugar como equipo. Pero sus primeras acciones no me gustaron».

«Siempre soy muy apasionado, y él también. Desde la banda vemos todo con mucha más claridad. Le pedí a Tolu que pusiera más determinación y energía en sus acciones», señaló el técnico derrotado.

Dolberg tampoco pudo marcar la diferencia en el tramo final. El PSV volvió a marcar en el tiempo de descuento y se marchó de Ámsterdam con una victoria por 1-3.