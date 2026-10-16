El entrenador del Ajax, Míchel Sanchez, considera que Jofre Torrents no jugó un mal partido el jueves por la noche ante el Hajduk Split (derrota por 2-1), según declaró tras el encuentro.

El Ajax ya se vio por detrás en el marcador en la primera parte en Split. Abdoulie Sanyang culminó una buena jugada en el minuto 37 para abrir el marcador.

En la segunda parte, el Ajax mejoró. Davy Klaassen remató de gran manera un centro de Thilo Kehrer para poner el 1-1.

El empate duró poco en Croacia. Un mal pase de Torrents permitió al Hajduk Split adelantarse de nuevo dos minutos después por medio de Marin Soticek.

Tras el partido, Míchel sostuvo que el español no había jugado mal. «Es un jugador profesional del Ajax. Confiamos en él. Cometió un error en el segundo gol encajado, pero no jugó mal».

Torrents llegó libre procedente del FC Barcelona el pasado verano. El Barcelona puede recibir hasta unos 5,5 millones de euros en primas por rendimiento y variables si se cumplen determinados objetivos.

Además, según el acuerdo, el Barça tiene derecho al cincuenta por ciento de los ingresos si el Ajax vende a Torrents.