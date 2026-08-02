Ajax dio la campanada esta semana con la repentina llegada de Julian Brandt. El entrenador Míchel, lógicamente, está encantado con la incorporación del alemán de treinta años, que se ha comprometido por tres temporadas con el club de la capital.

Brandt fue presentado el viernes y un día después ya estaba sobre el césped de entrenamiento. El amistoso del domingo contra el FC Volendam llegó demasiado pronto para Brandt, que este verano ha intentado mantener la forma por su cuenta.

Con la victoria sobre el Volendam, Ajax ha disputado su último amistoso. El próximo fin de semana arranca la Eredivisie en Zwolle ante el PEC. Antes, Ajax jugará el partido de ida de la tercera ronda previa de la Conference League contra el Shelbourne irlandés.

Tras el partido, Míchel señaló a Ajax Life que estaba satisfecho con el resultado y que recuerda la pretemporada con buenas sensaciones. Aun así, mantiene los pies en la tierra. "Tenemos que seguir mejorando, porque desde luego aún no rendimos a nuestro mejor nivel."

"Pero estoy muy contento con los jugadores y con su actitud. En las próximas semanas seguiremos creciendo, pero estoy convencido de que vamos a empezar bien la temporada".

A Míchel le preguntaron por Brandt y Marc-André Ter Stegen, aunque este último todavía no es oficialmente jugador del Ajax. “Los dos son grandes futbolistas, que hacen mejor a nuestro equipo. Naturalmente, todavía tienen que entrenarse con nosotros, pero estoy contento. Con ellos, Ajax será un mejor equipo.”

Con Brandt, Ajax incorpora a un jugador que ha acumulado experiencia como extremo izquierdo, extremo derecho y, sobre todo, mediapunta. En cualquier caso, Míchel no parece ver en Brandt a un atacante.

"Julian puede jugar de diez, pero también en otras posiciones del centro del campo. Es un jugador con muchas cualidades en la fase final de un ataque. Por eso, lo veo como la mejor posición para él en el campo. Julian es un definidor clínico y tiene buenos pases", señaló Míchel a Ajax Life.