Míchel: “La Liga en México está a la expectativa, pero la preocupación es máxima”

El técnico español, que dirige a Pumas en México, tiene doble incertidumbre ante la indecisión del país azteca y la mirada constante a España.

Todo el planeta fútbol sigue en estado de ‘shock’ ante la parálisis absoluta que ha generado la irrupción devoradora del Covid-19. El 99% del fútbol mundial está suspendido, a la espera de la capacidad del ser humano para contrarrestar este nuevo contexto y esperanzado por encontrar una salida a una etapa gris que ha destrozado cualquier planificación de calendario.

es el gran referente del fútbol de la Concacaf y uno de los grandes epicentros del planeta, pero no ha podido mantenerse intacto ante la fuerza del virus, afectando a la población y los millones de extranjeros que habitan el país.

Uno de esos extranjeros, seguramente el más mediático de la actualidad, es Michel, actual entrenador de uno de los clubes poderosos del país: Pumas. La ex estrella del y parte fundamental de la etapa de ‘La Quinta del Buitre’, analiza en Goal las sensaciones de duda, expectativa y cierto temor que inundan a la mayoría de mexicanos estos días, añadiendo además en su caso, la mirada a su país, donde está su familia.

“La situación actual en México es prácticamente igual que la que existe en , pues la Liga mexicana está suspendida y hay una previsión idéntica, pues está a la expectativa de las decisiones que tome el Gobierno ”, destaca el entrenador de un Pumas que llevaba una línea muy positiva luchando por la primera plaza hasta que, en sus últimos cuatro partidos frente a , América, Tigres y León no fue capaz de vencer y bajó varias posiciones en la peor fase de resultados de la campaña, que esta siendo, pese a todo, optimista para el español en cuanto a expectativas de futuro.

La situación del virus en España sirvió a Michel y los suyos para tener una primera perspectiva real de la dificultad de la situación y para asumir que venían tiempos difíciles. Sucedió en Europa, que primero miró a Asia.

Y ahora sucede en América, que mira con más preocupación aun lo que sucede en Europa, aunque México no está siendo especialmente rápido en la toma de decisiones: “ En general, nosotros lo estamos viviendo con incertidumbre y con preocupación. Primero, porque nuestra familia está en España, en ciudades como Madrid, o , que siempre te crea una sensación de necesidad de saber y conocer sobre ellos. Y, después, igualmente expectantes por lo que pueda ocurrir aquí en México, porque la preocupación es máxima ”, explica Michel desde suelo azteca y encerrado, pues como ya explicó estos días, desde la pasada semana él decidió que su equipo no se entrenaría más y que se debía meter en sus casas, tal cual estaban haciendo ya en España, desde donde las noticias le hicieron ser previsor.

Y es que hay que recordar que pese a que México ya aparece en rojo en el mapa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que quiere decir que la pandemia del coronavirus ya está en la etapa 2, la realidad del Gobierno ha sido más contemplativa y pese a que hay más de 370 casos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha preferido hablar este lunes de “etapa de transición”. Y todo eso, cuando llueven críticas desde diferentes sectores futboleros debido a la confirmación del positivo por coronavirus de Enrique Bonilla, presidente de la .

Respecto a los campeonatos de fútbol, el calendario y las previsiones de poder terminar de alguna manera cada competición, Michel asume que hablar de eso hoy es aun algo irreal: “ No tengo ni idea que puede pasar en España, ni con la Liga, ni con otras circunstancias como la Champions o la , por ejemplo. Es todo muy complicado actualmente y no sería analizar con certezas porque no las hay. En cualquier caso es una preocupación máxima para todos”, admite, empezando porque la Liga MX apenas llevaba disputadas 10 jornadas y estaba en la primera fase del curso.

Además, como icono del madridismo, Michel quiso hacerse eco de la pérdida de Lorenzo Sanz, al que conoció perfectamente durante muchos años: “El madridismo debe recordar a Lorenzo como una persona que ofreció prestigio al Real Madrid y consiguió títulos determinantes en la historia del club”, destacó, mandando muchos ánimos a su familia y amigos, pues en el fondo, todo el madridismo pierde a un referente de los años que cambiaron, para bien, la leyenda del equipo blanco con la consecución de ‘La Séptima’ Copa de Europa, analizada desde siempre como la más importante por lo que supuso para recomponer el club en uno de los momentos más bajos de su historia.