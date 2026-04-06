Míchel, en el punto de mira de Cruyff, responde a los rumores sobre el Ajax: «Estoy muy enamorado de...»

Míchel ha respondido a los rumores de que el Ajax quiere ficharlo para llevarlo a Ámsterdam. Al entrenador del Girona le preguntaron por el interés del club de Ámsterdam en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Villarreal.

El lunes por la noche, el entrenador español se enfrentará al Villarreal. En la rueda de prensa, se le preguntó por el interés del Ajax, que MARCA hizo público el jueves.

Sin embargo, Míchel también está en el punto de mira de su rival del lunes por la noche, el Villarreal. Por eso, a Jordi Cruijff no le resultará nada fácil convencer a su objetivo.

Además, según sus propias palabras, el español no considera en absoluto necesario marcharse del Girona. «Soy una persona muy sentimental. Siento una enorme pasión por el fútbol, pero necesito un entorno en el que sea feliz, y aquí soy feliz. Estoy enamorado del Girona. Siempre lo he estado», declaró en la sala de prensa.

Sin embargo, el contrato de Míchel con el Girona está a punto de expirar, por lo que es libre de negociar con otros clubes.