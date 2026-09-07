Valentijn Driessen no entiende nada de que Abdellah Ouazane no fuera titular el sábado con el Ajax en el duelo estelar de la Eredivisie contra el PSV (1-3). A juicio del jefe de fútbol de De Telegraaf, el entrenador Míchel cometió un grave error al elegir a Oscar Gloukh para la posición de extremo izquierdo.

«Ouazane y Brandt han sido la revelación del Ajax en las últimas semanas. De ahí venía muchísimo peligro. Sobre todo tras la marcha de Godts. Y entonces llega un gran partido, ¿y qué hace el entrenador? Saca a Ouazane», lamenta el sorprendido Driessen este lunes en Kick-Off.

«De verdad me parece una decisión incomprensible», suspende Driessen al técnico español del Ajax. «Separar a esa pareja para un partido así. Ese chico es simplemente el futuro del Ajax. Si ese chico no hubiera rendido, vale. Pero entonces te vuelven a endosar a Gloukh».

«Y Gloukh simplemente no lo es. Eso no es ni será nivel Ajax», emite un durísimo juicio el observador de la Eredivisie sobre el mediapunta y atacante de banda del club de Ámsterdam. «Es mucho más un jugador de fútbol sala que un futbolista para el Ajax».

El crítico Driessen continúa: «Dest nunca lo había tenido tan fácil. Podía incorporarse sin problema. Y con el balón, además, Gloukh no hizo casi nada. Así que se limitó a jugar de extremo izquierdo».

«Y Dest superó constantemente por la derecha a Caio Henrique. Ese hombre simplemente no sabe defender. Quizá con el balón pueda hacer algo, pero eso lo hemos visto muy poco. Pero no sabe defender», se muestra también muy crítico Driessen con el lateral izquierdo brasileño del Ajax.

Ouazane entró al campo en el minuto 72 por decisión de Míchel. No resultó ser un acierto, ya que el Ajax terminó perdiendo por 1-3 ante el efectivo PSV.