Míchel Sánchez está especialmente satisfecho con la actuación del Ajax ante el Atalanta (2-0) en la Conference League. El entrenador vio a su equipo dominar durante buena parte del partido disputado el jueves por la noche en el Johan Cruyff Arena, pero tuvo que esperar hasta los minutos finales para que llegaran los goles liberadores de Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane. Según el técnico español, la primera victoria europea de la temporada fue más que merecida.

«Creo que hemos jugado un gran partido contra un gran rival», comienza Míchel su análisis en Ziggo Sport. «Hemos dominado el partido y creado muchas ocasiones. Al final hemos marcado y estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores».

Aun así, Míchel también ve aspectos que su equipo debe mejorar, después de que tardara mucho en traducir su superioridad en goles. «Quizá en el último tercio del campo podríamos haber encontrado mejores soluciones o tomado mejores decisiones en algunas ocasiones, lo que nos habría permitido adelantarnos antes», reconoce el entrenador. «Pero la mentalidad del equipo fue excelente durante todo el partido, tanto al presionar como al recuperar el balón después de perderlo».

Míchel también se muestra especialmente entusiasmado con Ouazane, que fijó el 2-0 definitivo con un gol espectacular. «Fue un gran gol, un gol realmente fantástico», celebró el técnico. «Es un chico con un talento increíble, pero tenemos que seguir trabajando con él para que sea más constante en su juego. Es un jugador especial y debemos ayudarlo a mostrar ese talento durante mucho tiempo con la camiseta del Ajax».

Tolu, autor del importante primer gol tras entrar al campo, también recibió elogios. «Tolu también jugó un gran partido, pero no solo por su gol. También cuenta la mentalidad con la que siguió presionando cuando el equipo empezó a acusar algo más el cansancio», explicó Míchel. «Los cambios nos dieron energía renovada y eso es lo más importante: todos son importantes, tanto los jugadores que empiezan como los que terminan el partido».

Curiosamente, Míchel también se muestra especialmente positivo con Marcos Leonardo, sustituido por Tolu en el minuto 66. El brasileño recibió duras críticas de Wim Kieft durante la primera parte. En Ziggo Sport, Kieft afirmó que parecía que el delantero llevaba «un saco de patatas a la espalda». Después del partido mantuvo esa opinión, pero Míchel parece haber visto una actuación completamente distinta de su atacante.

«Creo que Marcos ha jugado un gran partido», subraya Míchel. «Jugó muy bien, dio continuidad a nuestro juego, se desmarcó de maravilla, tuvo una buena ocasión y presionó muy bien. Nos dio la energía que necesitábamos para jugar en campo rival».

Según el entrenador, se juzga demasiado a los delanteros por sus goles: «A veces me parece injusto. Estoy muy contento con Marcos porque creo que en los dos últimos partidos estamos viendo al Marcos Leonardo que queremos ver».