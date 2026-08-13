El entrenador Míchel Sánchez del Ajax ha dado a conocer su alineación para el duelo de la Conference League contra el Shelbourne FC. El español apuesta, entre otros, por Julian Brandt, Maher Carrizo y Marcos Leonardo en el once inicial. Mika Godts, que parece acercarse a un traspaso al Paris Saint-Germain, será suplente. El partido comienza a las 20:45 horas.

Marc ter Stegen debutó el pasado fin de semana bajo palos con el Ajax, pero en Tolka Park estará en el banquillo. Maarten Paes deberá mantener su portería a cero, algo que no logró la semana pasada en el partido de ida (3-1).

Anton Gaaei (derecha) y Owen Wijndal (izquierda) serán los laterales, mientras que Aaron Bouwman y Daley Blind formarán el eje de la defensa.

Julian Brandt estará en el centro del campo junto a Jorthy Mokio y el mediocentro defensivo Youri Regeer. En la delantera, el punta Leonardo estará acompañado por Oliver Edvardsen (izquierda) y Carrizo (derecha).

Godts ha viajado a Irlanda y, si entra al campo como suplente, podría ser su último partido como jugador del Ajax. El ganador de la eliminatoria Ajax - Shelbourne se enfrentará en el play-off a FC Noah o FC Sion.

Alineación del Shelbourne FC: Beach; Bone, Casey, Ledwidge; Mbeng, Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Freitas, Kelly.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Mokio, Regeer, Brandt; Carrizo, Leonardo, Edvardsen.