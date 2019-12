Michaell Chirinos todavía no define su futuro con Olimpia

Liga Nacional de Honduras: El jugador hondureño afirma que si se va solo sería "por completo". Aunque lo motiva jugar para Troglio en el 2020.

Michaell Chirinos no tiene claro qué hará el próximo año. El delantero está analizando algunas ofertas del exterior. Pero, tras jugar cedido la última parte de la temporada en , al hondureño lo seduce la idea de jugar para Pedro Troglio en Olimpia la próxima campaña.

"La verdad, no sé qué haré todavía, tengo que reunirme con el presidente. Vamos a esperar", dijo el atacante, que ya empezó a entrenarse con Olimpia, en declaraciones recogidas por Diez.

"Lo tengo decidido, si me voy es por una opción a compra definitivamente. Mi representante lo sabe, ya probé dos veces salir de préstamo, me vieron, saben de calidad y hay que tomar decisiones, además necesito jugar. Si hay una opción de irme por completo, sí; de lo contrario no salgo a préstamo", explicó el jugador de 24 años.

Por otro lado, Chirinos contó que todavía está la chance de volver a los Vancouver Whitecaps de la . "Mi representante me dijo que la semana pasada tuvo una reunión con ellos, es una de las personas que me dice ya cuando está todo al final", indicó.

El artículo sigue a continuación

Al mismo tiempo, se apenó por no poder estar disponible para Pedro Troglio, quien terminaría ganando el campeonato con Olimpia: "Estoy muy apenado con él porque me fui, tomé la decisión. Son cosas aparte esas, hay que aprender a tomar decisiones. Ahora estoy aquí, si me quedo, para demostrarle de lo que soy capaz y esperemos que se dé. Necesito jugar y siendo sincero me quiero quedar".

Igualmente, Chirinos expresó algunas condiciones para quedarse en el club: "Son algunas cosas que tengo que mejorar en el contrato para el bien mío, el de mi familia y más que todo eso. No tanto eso (mejora salarial), sino más comodidad para tener un mejor rendimiento. Por ejemplo, vivo en el Reparto".

Por último, no escondió que a veces se arrepiente de haberse ido a la MLS a préstamo al final de la última temporada: "Creo que fue una decisión que no la tenía que tomar, solo fui por siete partidos, una locura. Hay que seguir adelante, tomar riesgos y ese fue el mío".