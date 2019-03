Michaell Chirinos: "Miro un grupo más contento, unido y dinámico"

Liga Nacional de Honduras: El delantero de Lobos de México describió al nuevo grupo de Honduras al mando del uruguayo Fabián Coito.

Michaell Chirinos sabe que tiene una buena chance de ganarse un lugar, al igual que todos sus compañeros, en este nuevo ciclo de la Selección de Honduras bajo las órdenes del técnico uruguayo Fabián Coito.

"Estamos muy contentos, hay un grupo sano, con buenas características en todos los aspectos y trataremos de sacarle el mejor provecho al grupo", dijo el delantero de Lobos de en conferencia de prensa. "Miro un grupo más contento, unido y dinámico, con muchas cosas por mejorar; debemos saber que esta eliminatoria puede ser de nosotros y trataremos de sacarle mucho provecho", agregó.

También habló de su actualidad como jugador: "Llego motivado, cualquier llamado a uno de jugador lo llena de expectativa y trataremos de sacarle provecho a lo que el profe quiere. He tomado mucha experiencia, ahora me siento un jugador más profesional en todos los aspectos. Creo que he logrado muchas cosas buenas en el fútbol mexicano, hay que tratar ponerlo en práctica acá".

"Hay un grupo muy bueno, lleno de juventud y experiencia, estar jugando de titular eso ayuda, pero hay que demostrarlo en la cancha y dar el máximo por este grupo", cerró.

La Selección hondureña se entrena pensando en el partido amistoso de esta fecha FIFA que disputará el próximo martes ante , en Orlando.