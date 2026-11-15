Michael Reiziger ve cómo otro jugador causa baja tras Kees Smit y convoca a uno del Feyenoord

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Thijmen Blokzijl ha abandonado de inmediato la concentración de la selección sub-21 de Países Bajos. El defensa del FC Groningen ha enfermado y será sustituido por Thijs Kraaijeveld, según un comunicado de la KNVB.

El viernes, la selección sub-21 de Países Bajos disputó en Dinamarca el primero de los dos partidos contra la selección sub-21 danesa por una plaza en el Europeo sub-21.

El equipo de Michael Reiziger se adelantó pronto por 0-2 gracias a dos goles en propia puerta. Thom van Bergen fijó el 0-3 definitivo.

Así, la selección sub-21 de Países Bajos está muy cerca de conseguir la plaza para el Europeo, aunque tendrá que superar el último obstáculo sin Blokzijl.

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No supone un gran contratiempo, ya que Blokzijl tampoco fue titular en Dinamarca. La pareja de centrales estuvo formada por Dies Janse y Aaron Bouwman.

Kraaijeveld, de 19 años, ocupará su lugar en la convocatoria. Esta temporada ha disputado ocho partidos de la Eredivisie con el Feyenoord.

El central, formado en la cantera del club, también puede jugar como centrocampista defensivo.

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Reiziger también perdió a Kees Smit para el partido contra Dinamarca. El centrocampista del AZ iba a incorporarse esta semana, pero sufrió un contratiempo y finalmente no estará disponible.

De hecho, Smit «no estará disponible durante las próximas semanas».