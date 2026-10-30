Michael Owen asegura que se infravaloró su histórico triunfo en el Balón de Oro mientras Harry Kane pone fin a una sequía de 25 años para Inglaterra

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Michael Owen ha hablado abiertamente de la falta de reconocimiento que recibió por su histórica conquista del Balón de Oro y ha sugerido que su logro nunca fue plenamente valorado en Inglaterra. El exdelantero del Liverpool fue el último inglés en ganar el prestigioso premio durante casi un cuarto de siglo, hasta que Harry Kane puso fin a la larga espera esta semana.

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Owen reflexiona sobre la falta de reconocimiento en su país

El exinternacional inglés Owen cree que su victoria en el Balón de Oro de 2001 no recibió el reconocimiento que suelen obtener los ganadores del premio individual más prestigioso del fútbol. El delantero hizo historia con solo 22 años, pero considera que, por entonces, la percepción del galardón en el Reino Unido era muy distinta de la veneración que despertaba en el continente.

Al hablar de la reacción a su triunfo, Owen señaló el marcado contraste entre la perspectiva inglesa y el respeto que sintió cuando jugaba en La Liga. «Creo que no se me reconoce tanto como a otras personas por haber ganado el Balón de Oro. Nunca ha sido tan importante en nuestro país. Cuando estaba en España, me decían que era un héroe por haberlo ganado. Estoy inmensamente orgulloso de haberlo conseguido», explicó en una reveladora entrevista con FourFourTwo.

Por delante de la élite mundial en 2001

La magnitud del logro de Owen queda patente en el nivel de los jugadores a los que superó para llevarse el trofeo. En la clasificación de aquel año figuraban iconos del fútbol como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Raul y Rivaldo, todos ellos por detrás de Owen. También superó a su compatriota David Beckham y al portugués Luis Figo para hacerse con el primer puesto, una hazaña que, según admite, le parece aún más importante ahora que cuando estaba en plena carrera como futbolista.

Al recordar los nombres que le acompañan en aquella clasificación, el exjugador del Real Madrid confesó que todavía conserva los resultados de la votación en su móvil. «Repaso la lista de nombres y todavía la tengo guardada en el móvil: una foto con los puntos y con quién quedó segundo, tercero, cuarto y los demás. Miras esa lista y te quedas impresionado. Eso era todo lo que quería de niño. No quería ser solo futbolista; quería ser el mejor futbolista», reveló Owen.

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La evolución del prestigio del Balón de Oro

La victoria de Owen llegó antes de la era de enorme repercusión mundial que definió la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Durante más de una década, ambos convirtieron el Balón de Oro en uno de los grandes temas del fútbol mundial, pero Owen cree que, con 22 años, quizá no comprendía del todo la importancia del reconocimiento. Admitió que entonces lo veía simplemente como otro trofeo que ganar, y no como un momento decisivo en su carrera.

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«Haberlo ganado me hace sentir mejor ahora que cuando jugaba. Tienes 22 años: es solo otro trofeo y ahora tengo que volver a ganarlo», afirmó Owen.

De la gloria del Balón de Oro a un amargo declive

El chico de oro nunca volvió a alcanzar aquellas cotas. Una combinación de lesiones recurrentes en los isquiotibiales, mala suerte y una gestión catastrófica de los fichajes hizo que el Liverpool perdiera impulso después de quedar subcampeón por detrás del Arsenal en 2001-02. En lugar de construir un imperio, la directiva del Liverpool desperdició su oportunidad de dominar con un mercado de fichajes de verano tristemente célebre, como recordaría después Jamie Carragher: «Fichamos a El Hadji Diouf, Salif Diao y Bruno Cheyrou, jugadores de los que se esperaba que nos impulsaran, y ocurrió justo lo contrario».