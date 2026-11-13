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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Michael Carrick se despide del Manchester United con un mensaje emotivo: "Este amor nunca muere"

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Michael Carrick, exentrenador del Manchester United, dirigió un emotivo mensaje de despedida a la afición del club, en el que expresó su gratitud por la oportunidad que se le brindó de dirigir al equipo, subrayando que su vínculo con el Manchester United permanecerá sólido pese al final de su misión como técnico.

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El mensaje llegó tras el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como nuevo director técnico del equipo, dando el pistoletazo de salida a una nueva etapa en Old Trafford.

Carrick, según el diario “Marca”, quiso despedirse de la afición del Manchester United con una carta en la que rememoró momentos de su relación con el club, entre cuyas paredes pasó largos años como jugador, antes de regresar a él como entrenador y asumir el mando del equipo.

Carrick dio las gracias a todos los que lo apoyaron durante su experiencia, empezando por la afición, pasando por el cuerpo técnico y los trabajadores, hasta llegar a los jugadores.

Carrick aseguró que dirigir al Manchester United fue un gran honor en su trayectoria, señalando que esta oportunidad no está al alcance de muchos y que siente una enorme gratitud por haber formado parte de esta institución.

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Explicó que la responsabilidad dentro de un club del tamaño del Manchester United va más allá de la mera búsqueda de victorias, pues exige una verdadera comprensión de su historia, su cultura y sus valores, así como el compromiso con los estándares que se han consolidado a lo largo de muchos años, considerando que la singularidad del club fue para él una fuente de inspiración constante.

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El exentrenador dedicó una parte de su carta a la afición del Manchester United, describiéndola como especial y única, y señalando que los momentos más hermosos de su experiencia fueron ver su alegría y su emoción ante las victorias y los momentos excepcionales que vivió el equipo durante el año.

Añadió que quería devolverles una parte del cariño que había recibido de ellos, subrayando que ese amor no muere nunca y que su relación con la afición seguirá existiendo por mucho que cambien las circunstancias.

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Carrick reconoció que el equipo no logró los resultados esperados durante el último periodo, pero expresó su agradecimiento por que la afición continuara respaldándolo pese a la dificultad de la etapa.

Explicó que el apoyo de la afición en los momentos en los que los resultados no estuvieron a la altura de las aspiraciones significó mucho para él, considerando que la lealtad en los momentos difíciles revela la verdadera madera de una afición, y que esa es una de las razones que le hicieron amar al club y estar ligado a él desde hace largos años.

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También dio las gracias a los miembros del cuerpo técnico, elogiando su entrega, su esfuerzo diario y su apoyo continuo, y subrayando su reconocimiento por todo lo que ofrecieron durante el tiempo que trabajaron juntos.

Tampoco olvidó a los trabajadores entre bastidores, cuyo esfuerzo —según señaló— no siempre recibe la suficiente atención, pese a su gran importancia; asimismo deseó a los jugadores éxito en su próximo camino, en reconocimiento a lo que dieron durante su etapa al frente del equipo.

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Carrick cerró su mensaje asegurando que el Manchester United seguirá siendo una parte esencial de su vida y que el final de su misión como entrenador no cambiará su sentimiento de orgullo por pertenecer al club.

Explicó que seguirá apoyando al equipo desde las gradas y siguiendo sus partidos como aficionado, deseándole lograr más éxitos en la próxima etapa bajo el mando de Pochettino.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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