Compartir Sigue a GOAL en Google

Michael Carrick, exentrenador del Manchester United, dirigió un emotivo mensaje de despedida a la afición del club, en el que expresó su gratitud por la oportunidad que se le brindó de dirigir al equipo, subrayando que su vínculo con el Manchester United permanecerá sólido pese al final de su misión como técnico.

Anuncios

El mensaje llegó tras el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como nuevo director técnico del equipo, dando el pistoletazo de salida a una nueva etapa en Old Trafford.

Carrick, según el diario “Marca”, quiso despedirse de la afición del Manchester United con una carta en la que rememoró momentos de su relación con el club, entre cuyas paredes pasó largos años como jugador, antes de regresar a él como entrenador y asumir el mando del equipo.

Carrick dio las gracias a todos los que lo apoyaron durante su experiencia, empezando por la afición, pasando por el cuerpo técnico y los trabajadores, hasta llegar a los jugadores.

Carrick aseguró que dirigir al Manchester United fue un gran honor en su trayectoria, señalando que esta oportunidad no está al alcance de muchos y que siente una enorme gratitud por haber formado parte de esta institución.

Anuncios Anuncios

Explicó que la responsabilidad dentro de un club del tamaño del Manchester United va más allá de la mera búsqueda de victorias, pues exige una verdadera comprensión de su historia, su cultura y sus valores, así como el compromiso con los estándares que se han consolidado a lo largo de muchos años, considerando que la singularidad del club fue para él una fuente de inspiración constante.

Related Topics

El exentrenador dedicó una parte de su carta a la afición del Manchester United, describiéndola como especial y única, y señalando que los momentos más hermosos de su experiencia fueron ver su alegría y su emoción ante las victorias y los momentos excepcionales que vivió el equipo durante el año.

Añadió que quería devolverles una parte del cariño que había recibido de ellos, subrayando que ese amor no muere nunca y que su relación con la afición seguirá existiendo por mucho que cambien las circunstancias.

Anuncios

Carrick reconoció que el equipo no logró los resultados esperados durante el último periodo, pero expresó su agradecimiento por que la afición continuara respaldándolo pese a la dificultad de la etapa.

Explicó que el apoyo de la afición en los momentos en los que los resultados no estuvieron a la altura de las aspiraciones significó mucho para él, considerando que la lealtad en los momentos difíciles revela la verdadera madera de una afición, y que esa es una de las razones que le hicieron amar al club y estar ligado a él desde hace largos años.

Anuncios

También dio las gracias a los miembros del cuerpo técnico, elogiando su entrega, su esfuerzo diario y su apoyo continuo, y subrayando su reconocimiento por todo lo que ofrecieron durante el tiempo que trabajaron juntos.

Tampoco olvidó a los trabajadores entre bastidores, cuyo esfuerzo —según señaló— no siempre recibe la suficiente atención, pese a su gran importancia; asimismo deseó a los jugadores éxito en su próximo camino, en reconocimiento a lo que dieron durante su etapa al frente del equipo.

Anuncios

Carrick cerró su mensaje asegurando que el Manchester United seguirá siendo una parte esencial de su vida y que el final de su misión como entrenador no cambiará su sentimiento de orgullo por pertenecer al club.

Explicó que seguirá apoyando al equipo desde las gradas y siguiendo sus partidos como aficionado, deseándole lograr más éxitos en la próxima etapa bajo el mando de Pochettino.