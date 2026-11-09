Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha salido en defensa de Diogo Dalot ante las peticiones de que el lateral pierda la titularidad tras el empate 4-4 del domingo contra el Aston Villa. El jugador de 27 años tuvo dificultades en Old Trafford antes de que Patrick Dorgu entrara en su lugar y firmara un gol y una asistencia en el tiempo añadido.

Anuncios

El defensa cuestionado recibe el respaldo de su entrenador

Carrick evitó señalar a Dalot pese a la pésima actuación del defensa portugués antes de que Dorgu entrara en el campo e impulsara una remontada espectacular. Como lateral izquierdo titular, tardó en salir al paso de Alysson en el gol que adelantó a los visitantes a los 60 segundos y después cometió un penalti sobre el mismo jugador al comienzo de la segunda parte. Su actuación llegó tras las críticas que recibió a mitad de semana por quedar fuera de posición durante la victoria del martes por 3-2 ante la Roma, conseguida tras remontar.

Los errores decisivos provocan las críticas de la afición

Después de que Nicolas Jackson pusiera el 2-0 en el minuto cuatro, Bruno Fernandes y el excentrocampista del Villa Youri Tielemans empataron antes del descanso, pero un penalti de John McGinn y un gol de Leon Goretzka devolvieron a los visitantes los dos goles de ventaja.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al partido si el malestar de la afición debía costarle a Dalot la titularidad, Carrick respondió: «Creo que tenemos que tener cuidado con eso. Entiendo la frustración.

»Entiendo la decepción de los aficionados, así que lo comprendo. Todos estamos frustrados. Todos estamos decepcionados. Y los jugadores lo están tanto como cualquiera, os lo garantizo.

Anuncios Anuncios

»Diogo lo da absolutamente todo. Ha jugado en distintas posiciones. Ha jugado de lateral izquierdo. En ocasiones ha jugado realmente bien».

Related Topics

Su compromiso en el vestuario le vale elogios públicos

Aunque la entrada de Dorgu en los últimos minutos ayudó al United a convertirse en el primer equipo de la Premier League en remontar dos veces una desventaja de dos goles en un mismo partido, su entrenador insistió en que un error no debía eclipsar la aportación general de Dalot.

Carrick añadió: «Cometió un penalti. Eso, ya sabéis... él lo sabe. Quizá podría haberlo hecho un poco mejor. De acuerdo, eso forma parte del juego; ha cometido un error. Pero le importa muchísimo y lo ha dado todo.

Anuncios

»Así que me gusta lo que aporta al equipo. Me gusta lo que aporta al grupo. Me gusta lo que aporta a todo el ambiente y a la cultura que tenemos.

»Elegir el equipo y decidir quién juega el próximo partido es una decisión completamente distinta. Pero ahora tenemos por delante un partido completamente distinto».

Anuncios

La lucha por la permanencia espera tras el parón

Pese a su reacción final, el United llega al parón internacional en el 18.º puesto, con solo una victoria, cinco empates y cuatro derrotas en 10 partidos. Es su posición más baja en la máxima categoría a estas alturas desde que ocupaba el 20.º puesto en la temporada 1986-87. Además, suma ocho partidos de liga sin ganar por segunda vez, tras la racha de abril a mayo de 2025. Carrick deberá tomar una importante decisión sobre la titularidad en el lateral izquierdo cuando se reanude la competición.