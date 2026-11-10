Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, llegó a Carrington a las 7:15 de la mañana del martes, mientras los directivos del club preparan conversaciones decisivas que podrían acabar con su destitución hoy mismo. Con el Manchester United en puestos de descenso de la Premier League, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se perfila como el principal candidato para sustituirle.

Anuncios

La llegada a primera hora precede a conversaciones decisivas

Según el Daily Mail, Carrick llegó temprano para entrenar a una plantilla mermada antes de que el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox mantengan una reunión por videollamada con el copropietario Sir Jim Ratcliffe. El empate 4-4 del domingo ante el Aston Villa dejó al técnico de 45 años con una victoria en 10 partidos de liga, el peor inicio del club desde que Sir Alex Ferguson sustituyó a Ron Atkinson hace 40 años. Su salida obligaría a buscar un octavo entrenador permanente desde 2013.

El entrenador descarta dimitir

Tras sustituir a Ruben Amorim a mediados de enero, el excentrocampista consiguió en mayo un contrato de dos años después de perder solo dos de 17 partidos y asegurar el tercer puesto y la clasificación para la Champions League.

Sin embargo, esta campaña se ha torcido: solo ha logrado dos victorias en 15 partidos entre todas las competiciones, ambas en casa ante el recién ascendido Ipswich Town y el Sabah de Azerbaiyán.

Aunque conservó el puesto tras perder 3-0 en casa ante el Bournemouth el mes pasado, la derrota frente al Chelsea, la victoria europea entre semana con remontada ante la Roma y el empate del domingo no han aliviado la presión.

Anuncios Anuncios

Preguntado tras el partido contra el Villa si se plantearía dimitir, Carrick respondió: «Eso no va a pasar.

Related Topics

«Estamos en noviembre. No me gusta esta situación ni dónde estamos. Pero podemos hacer algo al respecto. Tengo bastante claro el rumbo que debe tomar el club, y tiene que ganar partidos».

El técnico argentino encabeza la lista de candidatos

El Daily Mail señala que Pochettino, de 54 años, es ahora el claro favorito para suceder a Carrick y tiene una cláusula de rescisión de 7 millones de libras en su contrato con Estados Unidos, después de haber sido vinculado al puesto en 2022 y 2024. El exentrenador del Tottenham Hotspur, el Chelsea, el Southampton y el Paris Saint-Germain encabeza una lista de candidatos que también incluye a Eddie Howe y Julian Nagelsmann, ambos considerados tras la derrota ante el Bournemouth.

Anuncios

Aunque Howe, de 48 años, era considerado anteriormente el principal candidato, no se ha establecido contacto con el exentrenador del Newcastle United, cuya contratación exigiría una compensación de 3 millones de libras tras su salida de St James' Park en julio. Por su parte, Nagelsmann sigue sin equipo después de dejar su puesto en Alemania este verano, tras la derrota de la selección ante Paraguay en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final del Mundial.

La visita a Anfield se acerca tras el parón

Aunque fuentes internas insisten en que no se ha tomado una decisión definitiva y consideran prematuro hablar de despido, en Old Trafford esperan que se nombre a un nuevo entrenador durante el parón de selecciones. El United volverá a jugar en la máxima categoría el domingo de la próxima semana con una difícil visita a su gran rival, el Liverpool, en Anfield. Actuar con rapidez durante el parón de dos semanas daría a quien llegue al banquillo un tiempo crucial para sacar al club de los tres últimos puestos.