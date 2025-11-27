Miami Dolphins vs New Orleans Saints: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

En un destacado enfrentamiento de la NFC Norte, Detroit entra en territorio hostil con mucho por demostrar, y la sensación de que su buen comienzo finalmente podría estar enfriándose. Los Lions han mostrado destellos de brillantez esta temporada, pero las grietas comienzan a aparecer, y un viaje al Lambeau Field no es exactamente el lugar ideal para redescubrir el impulso.

Mientras tanto, Green Bay tiene una defensa que prospera en la interrupción y ha estado operando al máximo en casa. Si los Packers pueden evitar que el ataque de Detroit encuentre su ritmo desde el principio, este juego tiene todos los ingredientes para un final reñido y de desgaste.

Predicción: La defensa de los Packers hace el ruido justo en el cuarto cuarto, y Green Bay supera a Detroit en un encuentro cerrado.

Hora de inicio del partido Miami Dolphins vs New Orleans Saints

Los Dolphins y los Saints se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el domingo 30 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Miami Dolphins

Los Miami Dolphins realizaron un par de movimientos en su plantilla el martes, reorganizando su profundidad en los linebackers antes de la Semana 13. Miami ascendió a Caleb Johnson del equipo de práctica al roster de 53 jugadores y trajo a Jimmy Ciarlo para ocupar su lugar en la unidad de práctica.

Tua Tagovailoa continúa dirigiendo la ofensiva de Miami con mano firme, lanzando para 2,123 yardas mientras completa el 68.3% de sus pases y acumula 17 touchdowns. En el terreno de juego, De’Von Achane ha sido el motor del ataque terrestre, acumulando 900 yardas. Jaylen Waddle sigue siendo el objetivo principal de Miami en el juego aéreo, logrando 49 recepciones para 722 yardas y cinco anotaciones. Defensivamente, Jordyn Brooks ha estado en todas partes, liderando al equipo con 125 tackles, 71 de ellos en solitario, mientras que Bradley Chubb encabeza la presión al pasador de los Dolphins con cinco capturas.

Reporte de Lesiones de los Dolphins: Darren Waller – cuestionable, Jordan Colbert – reserva por lesiones, JuJu Brents – reserva por lesiones.

Noticias del equipo New Orleans Saints

Recién salidos de una victoria como visitantes sobre los Panthers, los Saints llegaron a la Semana 12 con impulso y expectativas de su lado, y luego cayeron estrepitosamente. Una derrota en casa por 24-10 ante los Falcons sirvió como un duro recordatorio de que nada es fácil en esta liga, con Kirk Cousins ofreciendo una clase magistral y exponiendo a New Orleans frente a su propio público.

Tyler Shough lanzó para 243 yardas, pero la estadística deja de ser alentadora después de eso. No logró registrar un touchdown, lanzó una intercepción y pasó demasiado tiempo levantándose del suelo después de ser capturado cinco veces. La línea ofensiva simplemente no cumplió con su parte del trato. El ataque terrestre tampoco fue de mucha ayuda, ya que los Saints reunieron solo 79 yardas por tierra en total y nunca encontraron su ritmo.

El veterano corredor Mark Ingram está listo para tomar las riendas en el campo de juego de los Saints mientras Alvin Kamara se recupera de la lesión en el ligamento colateral medial que sufrió en la Semana 12 contra Atlanta. Con Kamara fuera del campo, se espera que Ingram asuma una parte mucho mayor de la carga de trabajo, tanto como corredor como opción para atrapar pases desde el campo de juego. Esto refleja el papel que asumió la última vez que Kamara estuvo indisponible, y Nueva Orleans dependerá nuevamente en gran medida de su experiencia.

Informe de lesiones de los Saints: Alvin Kamara – cuestionable, Taliese Fuaga – cuestionable, Barry Wesley – cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Dolphins vs Saints en los EE.UU.

El enfrentamiento de la semana 13 de la temporada 2025 de la NFL entre los Dolphins y los Saints se transmitirá en vivo a nivel nacional en FOX. Fans pueden seguir la cobertura en Fubo (Prueba gratis hoy).

Ver y transmitir en vivo Dolphins vs Saints a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte entretenido durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Fútbol Fantasy: Dolphins vs Saints

Miami dejó claras sus intenciones el domingo al apoyarse fuertemente en el ataque terrestre, con 31 jugadas de carrera en comparación con solo 20 pases. Tua Tagovailoa no necesitó forzar nada, operando la ofensiva suavemente y evitando pérdidas de balón mientras los Dolphins avanzaban cómodamente hacia su semana de descanso en la semana 12.

Jaylen Waddle (10.1 proyectados) no estaba en el informe de lesiones antes del descanso, así que salvo algo inesperado, está en camino de jugar contra Nueva Orleans el domingo.

Si hay algo constante en un equipo de los Dolphins que ha sido muy variable en ocasiones, es De'Von Achane. El explosivo corredor ha sido increíblemente confiable para los gerentes de fantasía, nunca bajando de puntos de dos dígitos esta temporada y nunca terminando peor que RB16 en cualquier semana. Ha logrado siete finales entre los 12 primeros en 11 partidos, incluyendo cada uno de sus últimos cuatro encuentros. Justo después del descanso, Achane se enfrenta a una defensa de los Saints que acaba de limitar a Bijan Robinson a 107 yardas totales, pero Nueva Orleans ha sido promedio contra corredores en general. Dada la capacidad de Achane para sobrepasar cualquier enfrentamiento, no hay razón para dudar de él ahora.

Por otro lado, el mariscal de campo novato Tyler Shough tuvo dificultades en la semana 12. No logró encontrar la zona de anotación contra Atlanta y perdió el balón dos veces en una decepcionante derrota en casa. Con armas limitadas y poca chispa a la vista, no hay justificación real desde un punto de vista de fantasía para mantenerlo en este momento.

Hay mejores noticias para los gerentes de los Saints: Chris Olave está en camino de estar disponible para la semana 13, siempre y cuando no haya contratiempos durante la semana. Si suponemos que está activo, sigue siendo un WR2 sólido de aquí en adelante.

Predicciones del partido Dolphins vs Saints

Este choque de la Semana 13 entre los Miami Dolphins y los New Orleans Saints es uno de esos enfrentamientos que son sorprendentemente buenos pero que no han recibido casi atención. Ambas defensas han estado jugando discretamente su mejor fútbol en el último mes, especialmente cuando se trata de frenar los ataques aéreos rivales. Por otro lado, ninguna ofensiva está exactamente construida para iluminar el marcador en este momento.

Aún así, Miami tiene un poco más de poder ofensivo con el que trabajar. La combinación de jugadores explosivos como De'Von Achane y Jaylen Waddle, junto con un veterano confiable bajo el centro, le da a los Dolphins una ligera ventaja de cara al domingo. Dicho esto, no sorprendería a nadie si el mariscal de campo novato de los Saints, Tyler Shough, se roba el protagonismo y orquesta una sorpresa. Nueva Orleans tiene una manera de hacer que estos juegos de tipo moledora sean interesantes.

Pero en el papel, Miami parece la opción más segura.

Probabilidades de Apuestas Dolphins vs Saints

Diferencia de puntos

Saints +6 (-112)

Dolphins -6 (-108)

Línea de Dinero

Saints: +205

Dolphins: -250

Total

41.5 (Más de -108/Menos de -112)