«Mi voluntad es quedarme»: Alisson Becker se sincera sobre su futuro contractual en el Liverpool y su deseo de renovar

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El portero del Liverpool Alisson Becker ha roto su silencio sobre su futuro a largo plazo en Anfield y ha expresado su claro deseo de prolongar su estancia en Merseyside. El internacional brasileño, cuyo contrato actual se acerca a su fin, sigue siendo una pieza clave para el Liverpool mientras el equipo afronta una nueva etapa bajo el actual cuerpo técnico.

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Alisson confirma que quiere renovar su contrato en Anfield

Al hablar de una posible renovación de su contrato, en declaraciones recogidas por BBC Sport, Alisson dejó muy claro dónde se ve jugando en los próximos años. «Sí, quiero quedarme. Estoy centrado en jugar todos los partidos, pero me gustaría seguir aquí», afirmó Alisson. El portero de 34 años, que llegó procedente de la Roma en 2018 por 66,8 millones de libras y desde entonces ha disputado 347 partidos con el Liverpool, sigue siendo una pieza fundamental en Anfield.

El brasileño explicó qué factores influirán en su decisión final, aunque tiene clara su preferencia. «Eso depende de muchos factores y de distintas situaciones. Pero mi deseo es quedarme. Estoy feliz aquí y mi familia también», explicó. «Sigo teniendo hambre de títulos y de ofrecer buenas actuaciones. Quiero seguir jugando al máximo nivel todo el tiempo que pueda. Esa es mi idea».

Negociaciones contractuales y respaldo del entrenador

Preguntado directamente si había mantenido conversaciones formales para firmar un nuevo contrato, el guardameta aclaró en qué punto se encuentra la situación. «No, pero mi agente está hablando con el club», reveló. El brasileño se ha convertido en una figura legendaria en Anfield, donde ha ganado dos títulos de la Premier League, dos Copas de la Liga, la FA Cup, la Champions League y el Mundial de Clubes.

El deseo del portero de quedarse coincide plenamente con la postura expresada públicamente por el cuerpo técnico del Liverpool. La semana pasada, el entrenador Andoni Iraola abordó la incertidumbre sobre el futuro del veterano. Admitió que no sabía si esta sería la última etapa del brasileño en el club, pero expresó su firme deseo de que siguiera formando parte del proyecto. Iraola señaló que esperaba que el portero pudiera «continuar más tiempo» y reconoció el enorme valor que aporta Alisson, no solo con sus paradas, sino también por su liderazgo en el vestuario.

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En busca de la regularidad para luchar por el título

Tras una semana difícil en la que el Liverpool sufrió reveses ante el Arsenal y el Fenerbahce, Alisson realizó varias paradas decisivas para ayudar a conseguir una victoria vital frente al Crystal Palace el domingo. Sin embargo, para Alisson no basta con las actuaciones individuales: cree que el equipo debe alcanzar una mayor estabilidad colectiva si quiere volver a lo más alto del fútbol inglés y europeo. «La realidad es que no estamos rindiendo tan bien como podemos. Eso no significa que no estemos jugando bien, porque lo hacemos en muchos partidos, pero todavía nos falta regularidad», admitió.

El brasileño es optimista respecto al futuro del proyecto en Anfield y señala la calidad de quienes están actualmente en el club como motivo para confiar. «Tenemos un entrenador de primer nivel y jugadores de primer nivel. Somos capaces de lograr grandes cosas, pero como equipo tenemos que llegar a un punto en el que sintamos: “Ahora estamos bien. Tenemos confianza. Tenemos todo lo necesario para ganar”. Estamos construyendo eso. Espero que lleguemos ahí muy pronto, pero lleva tiempo. Tenemos que ser pacientes, aunque los jugadores sentimos que no tenemos tiempo que perder», concluyó.

Los números de Alisson y la posición del Liverpool en la tabla

Alisson ha disputado 14 partidos en todas las competiciones esta temporada, ha encajado 20 goles y ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones. Por su parte, el Liverpool ocupa actualmente la cuarta posición de la Premier League con 18 puntos, a nueve del líder, el Arsenal.