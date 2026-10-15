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Marco Simone nunca ha rehuido las opiniones contundentes, y la leyenda del Milan no se ha mordido la lengua al valorar la situación actual de su antiguo club y del fútbol italiano en su conjunto. El exdelantero, pieza clave del Milan durante su dominio en los años 90, cree que el alma del fútbol está cambiando de maneras que le cuesta aceptar.

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Recuerdos de una época dorada en San Siro

Al recordar su etapa en el club, Simone mantiene firme su convicción de que el Milan en el que jugó estaba en la cima del fútbol. Para él, el éxito de aquella época se cimentó en una combinación única de talento internacional de primer nivel y un núcleo italiano sólido.

Aunque estrellas como Ruud Gullit y Marcel Desailly aportaban talento y potencia, el delantero insiste en que el verdadero secreto del club estaba en su base italiana. Señaló a figuras como Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta y Sebastiano Rossi como el corazón del equipo.

Preguntado por cómo le iría en el fútbol actual, Simone sugirió que los delanteros de hoy tienen una ventaja considerable frente a las batallas con los defensas de los años noventa. Señaló que el arbitraje actual y las reglas más estrictas sobre las amonestaciones habrían cambiado las cosas para las grandes figuras del pasado.

«El fútbol ha cambiado y, para quienes juegan arriba, las ventajas son claras: con las nuevas reglas y las tarjetas más frecuentes, ¿a cuántos rivales habría hecho expulsar Maradona?», reflexionó.

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Simone también expresó cierto desapego hacia la situación actual de la máxima categoría italiana y apuntó a una pérdida de identidad en la liga. «Estoy un poco desencantado: hay demasiados nombres “particulares” difíciles de memorizar. Antes había menos extranjeros y más protagonistas italianos sobre el campo», declaró a Gazzetta.

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La transición con Ruben Amorim

El proyecto actual del Milan atraviesa un importante cambio táctico tras el relevo de Massimiliano Allegri por Ruben Amorim.

Pese a las dificultades iniciales con Amorim, Simone insiste en que los objetivos del club deben seguir siendo los más ambiciosos. Se mostró de acuerdo con las recientes palabras de Zvonimir Boban y sostuvo que un club de la talla del Milan nunca debería conformarse con acabar entre los cuatro primeros.

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«Escuché las palabras de Boban y estoy de acuerdo con él: este club no puede aspirar únicamente a quedar entre los cuatro primeros para clasificarse para la Champions League. Como aficionado, me preocupa que el Milan no aspire a ganar el scudetto», afirmó.

Uno de los jugadores bajo la lupa es Gonçalo Ramos, que no ha logrado mostrar su mejor nivel desde su sonado fichaje. Simone, que sigue de cerca el fútbol francés, cree que el problema no es la calidad del delantero portugués, sino su adaptación a un sistema táctico diferente.

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Señaló que la forma de jugar del Milan es muy distinta de la del Paris Saint-Germain y sugirió que, a medida que mejore la producción ofensiva del equipo y se generen más ocasiones, Ramos acabará demostrando su verdadero valor.

Ambiciones europeas y la lucha por el scudetto

Aunque la lucha por el título de liga se presenta difícil, y Simone señala al Inter como favorito por la mayor profundidad de su plantilla, mantiene el optimismo sobre las posibilidades del Milan en Europa. Cree que el equipo se siente realmente como en casa en el escenario continental, independientemente de su estado de forma actual.

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«Las competiciones europeas, y en particular la Champions League, están en el ADN del Milan. Cuando jugaba en Europa con la camiseta del Milan, me sentía como en casa: había una mentalidad ganadora, poca presión y la conciencia de poder ganar a cualquiera», explicó Simone.

En el panorama general de la Serie A, Simone sitúa al Milan en el grupo perseguidor, junto a Juventus, Napoli, Roma y Lazio. Elogió especialmente el trabajo de Gennaro Gattuso en la Lazio y destacó la capacidad de su excompañero para sacar el máximo partido a su plantilla.

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Simone también dedicó grandes elogios a Luka Modric y sugirió que el veterano croata es un «jugador universal» que habría tenido sitio en los legendarios equipos del Milan del pasado.

En última instancia, las reflexiones de Simone recuerdan los altísimos estándares establecidos por las antiguas figuras del club. Aunque admite que los tiempos han cambiado y que la influencia de personalidades como Silvio Berlusconi y Adriano Galliani ha quedado atrás, el cariño por los colores permanece.

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Recuerda a Berlusconi como un presidente excepcional que, pese a su reputación, nunca se entrometió en las alineaciones de entrenadores como Arrigo Sacchi o Fabio Capello. Para Simone, el objetivo de la generación actual debe ser recuperar aquella aura de invencibilidad que convirtió al AC Milan en el equipo más temido del fútbol mundial.