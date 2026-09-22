Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, reveló el motivo por el que prefirió el Paris Saint-Germain al Liverpool en 2017.

Tras una temporada excepcional con el Mónaco en 2016-2017, cuando tenía apenas dieciocho años, los mayores clubes del mundo se lanzaron por él y, junto al Paris Saint-Germain, el Liverpool mostró un gran interés.

En una entrevista con el periódico "The Athletic", este martes, Mbappé, campeón del Mundial 2018, explicó que su madre, Fayza Lamari, estaba decidida a que se uniera al Liverpool aquel verano.

Mbappé dijo: "Jugaba en el Mónaco por aquel entonces. Tenía que tomar una decisión. Sí, el Liverpool era muy tentador. Mi madre era una gran admiradora de Jürgen Klopp, y el Liverpool era su destino favorito. Quería que fuera allí".

Y añadió: "No la escuchaba porque quería jugar en mi ciudad, París. No quería marcharme de mi país antes de convertirme en alguien importante. Pero sí, mi madre siempre me decía: el Liverpool estará ahí, jugarás en Anfield, será algo maravilloso para ti. Y yo le respondía: vale".

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Y continuó: "Fui allí para la primera fase de las negociaciones. Fui a la ciudad, al estadio, y conoció a la gente. Dijo: es un club estupendo, todos son muy amables, es un club familiar, un gran club".

Mbappé prosiguió: "Mi madre fue a Anfield y se enamoró. Asistió a algunos partidos ella sola, para disfrutar del ambiente, porque quería imaginarme en ese estadio".

Tras semanas de negociaciones, Mbappé se unió al Paris Saint-Germain, antes de abandonarlo años más tarde para irse al Real Madrid.

En la entrevista de este martes, Mbappé recordó los motivos que lo llevaron a firmar por el París, además de las intensas negociaciones que se produjeron a bordo de un avión privado, lejos de las miradas indiscretas.

Kylian explicó: "No parábamos de hablar nunca. Yo le preguntaba: ¿qué opinas, mamá? Y ella me decía: para mí, debes ir al Liverpool. Y yo respondía: vale, vale, vale".

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Y agregó: "Jürgen Klopp era un entrenador excepcional. Lo conocí y tenía con él una relación excelente. Le tenía mucho respeto. Recuerdo que estábamos a bordo del avión, volando por el aire mientras me explicaba su proyecto. Le dije: no hace falta que me convenzas. Eres Jürgen Klopp, y este es el Liverpool, un gran club, así que, por supuesto, estar aquí nace de mi interés. Pero tengo otras cosas, otros proyectos, no menos importantes".

El jugador francés continuó: "Le añadí: sea cual sea mi decisión, será la decisión acertada, porque hablamos de los mayores clubes del mundo".

Y agregó: "Es una historia curiosa. Pero al final, decidí ir al Paris Saint-Germain, porque para mí, como alguien que nació y creció en París, no había mayor sensación que demostrar mi capacidad de convertirme en una estrella en mi ciudad natal".