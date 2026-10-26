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El icono brasileño Ronaldo Nazario desfiló por la alfombra roja del London Palladium Theatre para presenciar la coronación del mejor jugador del mundo. El dos veces ganador ofreció su análisis como experto sobre una pugna que muchos consideran la más reñida de los últimos tiempos.

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La lucha por el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en el London Palladium, reunió a algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol, y nadie atrajo tantas miradas como el legendario Ronaldo Nazario. El exdelantero del Real Madrid y del Inter, ganador del prestigioso galardón individual en 1997 y 2002, habló con los medios sobre la intensa competencia entre las grandes estrellas del fútbol actual.

La celebración de la ceremonia en Londres tuvo un profundo significado simbólico, al coincidir con el 70.º aniversario del prestigioso premio, creado por France Football en 1956. Llevar la gala a la capital inglesa fue un emotivo homenaje a la historia del trofeo, que regresaba al país del legendario extremo inglés Sir Stanley Matthews, primer ganador del Balón de Oro siete décadas atrás.

Ronaldo analiza la ajustada pugna por el Balón de Oro

Ronaldo reconoció lo difícil que resulta elegir a un ganador entre candidatos como Kylian Mbappe, del Real Madrid; Lamine Yamal, la sensación del Barcelona; y Harry Kane, goleador del Bayern de Múnich. «No sé quién ganará», admitió a su paso por la alfombra roja, en declaraciones recogidas por Marca. El brasileño señaló que esa incertidumbre añade emoción a la gala anual en Londres.

«Veo mucho talento en los tres que están ahí. Los criterios no están muy claros, pero es muy complicado. Todos son muy buenos y dos de ellos están en España, y eso es motivo de orgullo. Hay que celebrarlo. Tener a Lamine y a Mbappe en España... No sé quién ganará», añadió el legendario delantero al valorar a los principales candidatos.

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Mbappe, comparado con O Fenomeno

Uno de los temas más comentados durante el acto fue la similitud en el estilo de juego entre Ronaldo y el capitán de Francia, Mbappe. La estrella del Real Madrid llegó a la gala después de impulsar a su equipo a la victoria en el Clásico ante el Barcelona ayer, con un doblete decisivo en el triunfo por 2-1. Su condición de principal candidato al Balón de Oro se vio reforzada, además, después de convertirse este verano en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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«Tiene muchas cosas de mí: velocidad, fuerza, goles, regate y definición. Es un jugador bastante completo. Marca muchos goles y tiene muchas cosas de mí. Me alegra que mi legado siga vivo», afirmó Ronaldo.

Kane valora sus opciones tras su «mejor temporada»

Kane, que aspira con fuerza al Balón de Oro tras una temporada histórica con el Bayern de Múnich, admitió sentir la presión antes de la ceremonia. En declaraciones a DAZN, el capitán de Inglaterra confesó: «Un poco nervioso, no voy a mentir. Es diferente a jugar un partido: no depende de mí. Es una ocasión especial, intento asimilarlo todo y disfrutarlo. Si lo consigo, será un momento de enorme orgullo».

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Al repasar la campaña que lo situó entre los principales candidatos al premio, Kane destacó los títulos conquistados y reconoció lo cerca que estuvo de lograr éxitos aún mayores. «Fue mi mejor temporada, sin duda. Gané tres títulos con el Bayern de Múnich. Estuve cerca de llegar a la final de la Champions League y a las semifinales del Mundial», añadió a DAZN, antes de reflexionar sobre lo que pudo haber sido: «Si hubiera ganado esas dos cosas, lo habría tenido garantizado, sin duda».