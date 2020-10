Mi humilde opinión sobre una frontera que no se debe cruzar

Más Getafes y menos mentiras. Lo he dicho varias veces y lo he escrito otras cuantas. Me encanta el estilo del equipo de José Bordalás. Destila intensidad, realiza una presión asfixiante, va a buscar arriba al contrario y domina todas las facetas del juego para incomodar al rival, al que suele anular primero y doblegar después. En un escenario mediático donde al se le ha atizado desde todos los rincones, tribunas y foros, siempre me he declarado admirador de ese club y ese equipo. Por planificación, por carácter, por la manera de aprovechar sus escasos recursos y por ser capaz de instaurar un estilo contracultural que todos critican, cuando este deporte se puede jugar de muchas maneras y no sólo de una.

Sin embargo, he de decir que, en el fútbol, como en la vida, también existen líneas rojas. Y ante el Barça, un jugador del Getafe la cruzó. El árbitro, que está ahí para impartir justicia y castigar las infracciones, dejó sin su correspondiente castigo a Allan Nyom, un jugador intenso, duro y competitivo que, en mi humilde opinión, confundió el culo con las témporas en diferentes lances. Una cosa es meter la pierna para rascar y otra pegar para lastimar. Una cosa es sacar el brazo para protegerse y otra soltarle un codazo salvaje a Messi, injustificable hasta para cualquier forofo azulón. Una cosa es reprobar a un rival por haberse tirado y otra, muy diferente, por muy futboistiica que pueda ser esa intención, es querer amendrentarle. Y una cosa es tener un cruce de palabras con un entrenador y otra, bien distinta, es faltarle al respeto.

Nada tengo contra Nyom, no tengo el gusto de conocerle y si así fuera, me parecería un tipo entrañable, pero lo cortés no quita lo valiente. No seamos hipócritas: hay equipos duros que juegan al límite del reglamento y se acepta; como tampoco no es nuevo que existen jugadores duros en todos los equipos, algo que es de uso común. Eso sí, tengamos claro que esto no va de filias y fobias, sino de establecer los límites del juego. Como nos pagan por contar lo que vemos y no por apasionarnos siendo del Atleti, del Madrid, de la o del , vayamos al grano. En estas historias no sirven los discursos melifluos. En el fútbol, como en la vida, hay fronteras que conviene no cruzar. Lo que hace el Getafe es fútbol. Lo que hizo Nyom, no.