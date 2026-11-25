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Rayan Cherki, delantero del Manchester City, se mostró abatido pese a marcar un magnífico gol del empate en los últimos minutos para sellar el 2-2 ante el Nápoles en la Champions League. La brillante acción individual del francés rescató un punto en el Etihad Stadium, pero el resultado apenas disimula la preocupante racha del gigante de la Premier League.

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La brillantez individual no oculta los problemas del equipo

La mala racha del City continuó en la Champions League con un frustrante empate 2-2 ante el Nápoles en el Etihad Stadium. El equipo de la Premier League parecía encaminarse hacia otra dolorosa derrota después de que una volea certera de Noa Lang devolviera la ventaja a los visitantes tras el empate anterior de Ayyoub Bouaddi. Sin embargo, Rayan Cherki aportó un destello de calidad en el minuto 86: se abrió paso entre la defensa del conjunto italiano y marcó por el primer palo.

Pese a su actuación decisiva y a ser elegido mejor jugador del partido por la UEFA, el internacional francés no tenía ganas de celebrar su actuación individual. El resultado deja al City con una sola victoria en sus últimos siete partidos entre todas las competiciones, una caída asombrosa para un equipo tan acostumbrado a dominar. «Mi gol me da igual, quería ganar el partido», declaró Cherki a TNT Sports, según recoge ESPN. El mediapunta fue tajante al valorar la actuación del equipo y apuntó que al vigente campeón de Inglaterra le falta la intensidad necesaria para superar a rivales europeos de alto nivel. «Hoy jugamos bien, pero creo que no pusimos mucha energía. Tenemos que hacer más. Hoy necesitábamos ganar este partido», añadió.

Maresca pide pragmatismo ante la eficacia del rival

Enzo Maresca, que asumió el mando tras la marcha de Pep Guardiola en verano, intentó encontrar el lado positivo de una actuación en la que faltó el ritmo habitual del City. El técnico italiano señaló que, aunque las victorias no están llegando, evitar la derrota sigue siendo fundamental para atravesar esta mala racha. Destacó que su equipo no concedió muchas ocasiones al Nápoles, pero lamentó la eficacia con la que sus rivales castigan incluso los más pequeños errores defensivos.

«Siempre buscamos los tres puntos, pero hemos dicho muchas veces que, cuando no puedes ganar, es importante no perder», explicó Maresca. El técnico señaló un problema recurrente en los últimos partidos del City: aunque su equipo domina el balón durante largos periodos, es cada vez más vulnerable ante la eficacia de sus rivales. «El problema es que, en este momento, son eficaces casi cada vez que concedemos una ocasión», admitió.

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En busca de soluciones antes de visitar al Arsenal

El empate apenas alivia la presión sobre una plantilla que ya encadena cuatro partidos de Premier League sin ganar. Con la importante visita al líder, el Arsenal, este domingo, la necesidad de reaccionar es cada vez más acuciante. La frustración de Cherki quedó patente cuando le preguntaron por su papel táctico: descartó hablar de cuál es su mejor posición sobre el terreno de juego y prefirió centrarse en la incapacidad colectiva del equipo para sumar los tres puntos.

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«Me da igual [dónde juegue], solo quiero ganar el partido», reiteró el exjugador del Lyon. «Intentamos dar todo lo que tenemos en el campo. A veces el partido no sale como quieres, y hoy ha sido como el anterior, como los dos o tres últimos partidos», señaló.

Una temporada en una encrucijada

El City está ahora a seis puntos del Arsenal en la lucha por el título de liga, por lo que su próxima visita a Londres puede marcar la temporada. Cherki es muy consciente de lo que está en juego y de la difícil situación que atraviesa el club. Insistió en que toda la atención debe centrarse de inmediato en el Emirates Stadium, donde solo les vale una victoria si quieren relanzar su temporada y poner fin a la mala racha que ha marcado su calendario de noviembre.

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«Tenemos que trabajar más y volver para ganar, nada más. Estamos en una situación difícil, es verdad, porque no ganamos los partidos. Vamos a Londres a ganar el partido, nada más», concluyó Cherki.