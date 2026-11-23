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Kevin De Bruyne asegura que la posibilidad de que el Manchester City pierda títulos no cambiaría su forma de ver los diez años que pasó en el Etihad Stadium. De regreso a Mánchester con el Nápoles, el belga declaró su cariño por los propietarios del City y admitió que «todo el mundo juega al límite» de las normas antes de enfrentarse el martes a su antiguo club en la Champions League.

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De Bruyne responde a la amenaza de perder títulos

De Bruyne asegura que sus logros con el City no quedarán empañados si al club se le retiran títulos tras el veredicto de culpabilidad de la Premier League. El City fue declarado culpable en septiembre de la mayoría de los cargos financieros presentados en su contra y ha recurrido la decisión.

En una rueda de prensa celebrada el lunes por la noche en el Etihad, preguntaron a De Bruyne por la posibilidad de perder títulos como el de la temporada 2017-18, conquistado con 100 puntos. «Eso no cambia nada. Mi fútbol no ha cambiado. Por supuesto, en la vida hay normas, pero diría que todo el mundo juega al límite», respondió.

«Lo he dado todo»

El centrocampista, que ganó seis títulos de la Premier League durante sus 10 años en el City, insistió en que su legado está a salvo. «Lo he dado todo y eso no va a cambiar en mi cabeza. No creo que mucha gente cambie su forma de verme como jugador ni su opinión sobre cómo jugábamos», afirmó.

«Pero... ¡Ah! Supongo que cada uno tiene su opinión y, si la gente dice que es una “vergüenza”, no puedo hacer nada al respecto». De Bruyne añadió que lo que más valoraba eran sus relaciones con sus compañeros.

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«¡Este es mi club! Quiero a sus propietarios»

El belga dejó claro que su vínculo con el City sigue siendo tan fuerte como siempre, pese al veredicto. «Y, sinceramente, todavía... ¡Este es mi club! Quiero a sus propietarios. Hemos hablado de muchas cosas ajenas al fútbol. Incluso he hablado con Khaldoon [Al Mubarak] sobre cómo comprar un club y todo eso», dijo.

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«No siento más que cariño por este club, ¡y eso nunca cambiará! Incluso ahora, lo más importante para mí es la gente que me trató excepcionalmente durante 10 años, mi familia y todo lo demás. Eso es lo que cuenta para mí, sinceramente».

Le espera un emotivo regreso al Etihad

De Bruyne se enfrentará el martes a su antiguo club, mientras el equipo de Enzo Maresca busca poner fin a su mala racha .

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El futbolista de 35 años también criticó las informaciones de la prensa italiana sobre su futuro y aseguró que esa cobertura había provocado reacciones desagradables hacia su mujer.