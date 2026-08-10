El club Al-Ahli saudí anunció oficialmente la renovación del contrato de su defensa brasileño Roger Ibáñez hasta el año 2030, asegurando así la continuidad de uno de los pilares más importantes de su línea defensiva durante los próximos años.

Ibáñez expresó su alegría por continuar su trayectoria con el club tras el anuncio oficial, subrayando su gran vínculo con la entidad.

En un vídeo publicado por las cuentas del Al-Ahli tras la firma del contrato, declaró: "Estoy muy feliz, empieza un nuevo año y un nuevo año en el que continúo de nuevo tras renovar mi contrato aquí".

Y añadió el defensa brasileño: "Estoy en mi casa y muy feliz, mis hijos están en casa y mi familia está en casa, por eso estamos en nuestra casa", agradeciendo a la directiva del club por su confianza.

La decisión de renovar llegó después de que el jugador fuera objetivo de varios clubes de la Premier League durante el último periodo, pero la directiva del Al-Ahli se aferró a su permanencia, especialmente ante las circunstancias que siguieron a la salida del entrenador alemán Matthias Jaissle.

Ibáñez se había incorporado al Al-Ahli en el verano de 2023 procedente de la Roma italiana, y desde entonces logró imponerse como pieza fundamental del once, ofreciendo un rendimiento constante que lo convirtió en uno de los defensas más destacados del equipo.

El defensa, de 26 años, contribuyó de forma directa a los logros conseguidos por el Al-Ahli durante la temporada pasada, encabezados por la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, además de la victoria en la Supercopa de Arabia Saudí, de modo que la renovación hasta 2030 confirma el deseo del club de mantener el bloque que forjó una de sus etapas más destacadas a nivel continental.