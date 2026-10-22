Harry Kane, la estrella del Bayern de Múnich, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje contundente, tras su actuación excepcional ante el Arsenal, en la Liga de Campeones de Europa.

Y a pocos días de la gala de entrega del Balón de Oro 2026, el delantero inglés ya no oculta su gran expectación, y reafirma su posición como uno de los principales candidatos a ganar el gran premio.

Tras el emocionante partido que terminó con empate 2-2, en el que Harry Kane fue la gran figura, el delantero bávaro, que ha marcado 10 goles y dado 7 asistencias en 11 partidos en todas las competiciones, fue preguntado sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro el próximo lunes, y no ocultó su impaciencia.

Y declaró, según el sitio "Foot Mercato": "Por supuesto, valoro cada mensaje que recibo, y cada muestra de apoyo de todos los aficionados, los aficionados del Bayern de Múnich, de Inglaterra y del Tottenham. Está claro que la noche del lunes podría ser una noche especial".

Y mientras intenta centrarse en los próximos partidos de su equipo, el jugador británico reconoce que la incertidumbre le pesa, y especialmente a sus seres queridos: "Sé que es un evento importante, por eso lo espero con ilusión. Creo que mi mujer preferiría conocer el resultado, y mi familia está muy nerviosa".

Kane añadió: "Entiendo que quieran mantener el silencio para que todas las estrellas puedan asistir, pero desde mi punto de vista, por supuesto que me gustaría conocer el resultado sin tener que esperar toda la noche. No puedo hacer otra cosa que disfrutar de este momento".

Harry Kane hace gala de humildad

El entusiasmo era evidente, algo que el capitán de la selección de Inglaterra compartió con la cadena CBS Sports, revelando su mayor sueño en directo a la leyenda Thierry Henry.

Y mientras abundan las especulaciones sobre la identidad del esperado ganador, Harry Kane prefiere la humildad, aunque reconociendo la importancia de este premio: "Sería increíble. ¿El resultado? No lo sé. Sé que ahora mismo circulan muchos rumores, pero no lo sé".

Y continuó: "Está claro que deseo con todas mis fuerzas lograr algo así. Sería un paso enorme en mi carrera, eso es seguro".

Pero para ganar el prestigioso galardón, Kane se enfrentará a una competencia muy feroz, pues mientras el delantero inglés brilla de manera excepcional, otros jugadores de talla mundial son auténticos rivales por este prestigioso premio individual.

Siguen en la pugna Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Paris Saint-Germain, el experimentado Rodri y Fabián Ruiz.

Por no hablar del destacado grupo francés que incluye a Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise.