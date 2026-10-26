El exinternacional inglés Michael Owen ha revelado quiénes son sus principales candidatos al Balón de Oro de 2026 y ha situado al capitán de Inglaterra, Harry Kane, a la cabeza de su lista. El ganador de 2001 reconoció que desea fervientemente ver a un compatriota seguir sus pasos y conquistar el galardón individual más prestigioso del fútbol.
Owen apuesta por Kane para que Inglaterra vuelva a ganar el Balón de Oro
Owen sigue siendo el último jugador inglés coronado como el mejor del mundo, un logro que consiguió hace 25 años tras una temporada sensacional con el Liverpool. Ante la proximidad de la ceremonia de 2026 en el London Palladium, el exdelantero ha expresado su deseo de ver por fin a un sucesor de su país. Al hablar de los futbolistas que aspiran al premio, Owen dejó claro que su favorito es el goleador del Bayern de Múnich, que ha seguido batiendo récords en la Bundesliga.
Al analizar la carrera por el Balón de Oro, Owen dejó clara su opinión sobre las posibilidades del capitán de Inglaterra de hacerse con el trofeo. «Por supuesto, mi corazón me dice Kane. Me gustaría tener un nuevo compañero inglés», declaró Owen a DAZN al valorar a los principales candidatos al premio de 2026.
Los argumentos a favor de Mbappe y Yamal
Pese a su preferencia por Kane, Owen reconoció que la estrella del Real Madrid Kylian Mbappe sigue siendo un obstáculo formidable. El francés se ha quedado a las puertas en los últimos años, pero sus estadísticas individuales siguen sin rival en el continente.
«Mbappe no ha ganado prácticamente nada en cuanto a títulos colectivos, pero ha sido el máximo goleador de LaLiga, el máximo goleador de la Champions League y el máximo goleador del Mundial. Y este es un premio individual», explicó Owen. Además de los dos jugadores ya consolidados, el exdelantero, de 46 años, señaló a la joven sensación del Barcelona Lamine Yamal como una amenaza real. Al elogiar el impacto del futbolista, Owen añadió: «Literalmente, cada vez que le veo jugar, casi me caigo del sofá. Es buenísimo, ¿verdad?». La lista de candidatos reúne a leyendas veteranas y a algunas de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol, entre ellas Yamal.
Lo difícil que es ganar el Balón de Oro
Conseguir el Balón de Oro se ha vuelto mucho más difícil en las dos últimas décadas debido al dominio sin precedentes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Owen reflexionó sobre cómo el reparto del premio entre ambos lo ha convertido en el trofeo más difícil de obtener en el deporte profesional.
«Tiene que ser el trofeo más difícil de conseguir del mundo, ¿no? Messi y Ronaldo han dominado tanto que ahora apenas hay oportunidades de ganarlo», comentó Owen. Para concluir su análisis, redujo la lista a sus tres favoritos y sugirió que el ganador probablemente saldrá del trío formado por Kane, Mbappe y Yamal.
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”
“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”