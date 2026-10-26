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El exinternacional inglés Michael Owen ha revelado quiénes son sus principales candidatos al Balón de Oro de 2026 y ha situado al capitán de Inglaterra, Harry Kane, a la cabeza de su lista. El ganador de 2001 reconoció que desea fervientemente ver a un compatriota seguir sus pasos y conquistar el galardón individual más prestigioso del fútbol.

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Owen apuesta por Kane para que Inglaterra vuelva a ganar el Balón de Oro

Owen sigue siendo el último jugador inglés coronado como el mejor del mundo, un logro que consiguió hace 25 años tras una temporada sensacional con el Liverpool. Ante la proximidad de la ceremonia de 2026 en el London Palladium, el exdelantero ha expresado su deseo de ver por fin a un sucesor de su país. Al hablar de los futbolistas que aspiran al premio, Owen dejó claro que su favorito es el goleador del Bayern de Múnich, que ha seguido batiendo récords en la Bundesliga.

Al analizar la carrera por el Balón de Oro, Owen dejó clara su opinión sobre las posibilidades del capitán de Inglaterra de hacerse con el trofeo. «Por supuesto, mi corazón me dice Kane. Me gustaría tener un nuevo compañero inglés», declaró Owen a DAZN al valorar a los principales candidatos al premio de 2026.

Los argumentos a favor de Mbappe y Yamal

Pese a su preferencia por Kane, Owen reconoció que la estrella del Real Madrid Kylian Mbappe sigue siendo un obstáculo formidable. El francés se ha quedado a las puertas en los últimos años, pero sus estadísticas individuales siguen sin rival en el continente.

«Mbappe no ha ganado prácticamente nada en cuanto a títulos colectivos, pero ha sido el máximo goleador de LaLiga, el máximo goleador de la Champions League y el máximo goleador del Mundial. Y este es un premio individual», explicó Owen. Además de los dos jugadores ya consolidados, el exdelantero, de 46 años, señaló a la joven sensación del Barcelona Lamine Yamal como una amenaza real. Al elogiar el impacto del futbolista, Owen añadió: «Literalmente, cada vez que le veo jugar, casi me caigo del sofá. Es buenísimo, ¿verdad?». La lista de candidatos reúne a leyendas veteranas y a algunas de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol, entre ellas Yamal.

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Lo difícil que es ganar el Balón de Oro

Conseguir el Balón de Oro se ha vuelto mucho más difícil en las dos últimas décadas debido al dominio sin precedentes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Owen reflexionó sobre cómo el reparto del premio entre ambos lo ha convertido en el trofeo más difícil de obtener en el deporte profesional.

«Tiene que ser el trofeo más difícil de conseguir del mundo, ¿no? Messi y Ronaldo han dominado tanto que ahora apenas hay oportunidades de ganarlo», comentó Owen. Para concluir su análisis, redujo la lista a sus tres favoritos y sugirió que el ganador probablemente saldrá del trío formado por Kane, Mbappe y Yamal.