El AZ sufrió el sábado por la noche su primera derrota de la temporada en su visita al Feyenoord: 2-0. Un momento muy comentado tras el partido fue un posible penalti para el AZ, en el que estuvo implicado Meerdink. El propio delantero considera que debió recibir un penalti, según contó en ESPN.

Poco antes del descanso parecía que el AZ iba a tener un penalti, porque el portero del Feyenoord, Tjark Ernst, supuestamente había derribado a Meerdink. Sin embargo, el árbitro Danny Makkelie fue llamado por el VAR al monitor y anuló su decisión después de revisar las imágenes: no hubo penalti.

Meerdink no estaba de acuerdo con eso. “Siento contacto. No sé qué imágenes ha visto él (Danny Makkelie, red.), pero creo que esto es simplemente penalti. Me pisa el pie. Si ves la imagen desde atrás, se aprecia que me toca”.

“Si esto, por ejemplo, ocurre en el centro del campo, sí lo pita. Y lo pitó, fue a ver la imagen y además se quedó allí bastante tiempo. Pero qué pena…”

La decisión de Makkelie de no señalar penalti provocó bastante frustración en Meerdink. Su rival Gjivai Zechiël incluso tuvo que pedirle en cierta medida que se calmara.

“Me dijo: cálmate un poco, no pasa nada”, cuenta Meerdink. “Entiendo que lo diga. Pero creo que el portero también se asustó un poco”.

Sobre su propio partido, el delantero dice: “Hoy no he tenido muchos balones y no he estado muy involucrado en el juego”. Cuando el reportero Wouter Bouwman señala que no tuvo precisamente a Jerry St. Juste y Mika Mármol como rivales directos más sencillos, Meerdink responde entre risas: “Sí, hoy estuvieron bastante bien. Pero me toca a mí aprender a poder alcanzar ese nivel en cada partido”.