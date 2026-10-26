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Mexx MeerdinkESPN
Siep Engelen
Traducido por

Mexx Meerdink arremete contra un compañero tras el AZ-FC Twente: «Me volví loco. Le dije que…»

M. Meerdink
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
FC Twente

Mexx Meerdink está hundido por la derrota del AZ ante el FC Twente (0-2). Según el delantero, tuvieron ocasiones, pero los de Alkmaar no las aprovecharon. 

«Sí, tuvimos el control, pero ellos salieron al contraataque y marcaron enseguida», resume Meerdink el partido en ESPN. El AZ acabó perdiendo el encuentro al encajar dos goles en los últimos diez minutos. 

Y eso que también había tenido suficientes ocasiones para marcar. En una de ellas, Meerdink se desmarcó a la espalda de la defensa del Twente, pero el pase en profundidad de Mateo Chávez nunca llegó. Para frustración de Meerdink. 

«Sí, todo el carril central estaba libre y no lo ve», se lamenta Meerdink por la acción de su compañero. «Es una pena, porque esos momentos son importantísimos. Salimos al contraataque y había espacio, pero no supimos verlo. Es una verdadera lástima». 

«Me volví loco», continúa Meerdink al volver a ver las imágenes de su desmarque. «Sí, es una pena. Creo que hay que saber ver esos pases. También se lo he dicho».

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En parte por las ocasiones falladas, el AZ cayó por 0-2 ante el FC Twente, pero Meerdink no quiere oír hablar de un bajón otoñal. «No, no quiero hablar de eso en absoluto. Simplemente, no es el comienzo que queríamos. Desde luego, no voy a hablar de un bajón, porque no lo es. Seguimos adelante». 

El AZ tendrá que pasar página rápidamente tras no haber ganado sus últimos tres partidos de liga. El próximo sábado se enfrentará al Ajax en el Johan Cruyff Arena, tras lo cual el equipo de Leeroy Echteld recibirá a la Juventus en la Europa League.

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