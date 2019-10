México 2-0 Trinidad y Tobago: goles, resumen y videos

Partido amistoso entre la Selección mexicana y Trinidad y Tobago en el Estadio Nemesio Diez.

y Trinidad y Tobago se miden este miércoles, en partido amistoso en el Estadio Nemesio Diez de , donde ambos representativos no llegan con sus mejores jugadores, pues no corresponde a una fecha FIFA, por lo que los clubes no se vieron obligados a ceder futbolistas.

Este compromiso servirá a Gerardo Martino para conocer a los futbolistas Sub 22 que disputarán el Preolímpico de la Concacaf a disputarse en marzo del 2020 en Guadalajara. Así inicia el camino para la Liga de Naciones de la Concacaf, y la búsqueda del boleto para Tokio 2020.

ANGULO ANOTÓ EL SEGUNDO

#SelecciónAzteca 🇲🇽



🇲🇽 @miseleccionmx 2-0 Trinidad y Tobago 🇹🇹



¡GOOOOOOOOOL de México! ⚽ Ricardo Angulo define de manera exquisita tras gran jugada de Córdova. 🤩🙌



🔴EN VIVO por @AztecaSiete y en: https://t.co/QBFQ6JICse pic.twitter.com/9Oz7hZ5pla — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 3, 2019

GOLAZO DE MACÍAS