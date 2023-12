México vs Colombia EN VIVO, por Partido Amistoso 2023, resultado, alineaciones, resumen y videos

El Tricolor despide el 2023 ante los colombianos y en GOAL te traemos todos los detalles.

El United Airlines Field at the Memorial Coliseum es sede del partido amistoso entre México vs Colombia este sábado 16 de diciembre. El Tricolor cierra el año con este compromiso, con miras en lo que será la Copa América 2024.

Jaime Lozano no podrá contar con elementos que juegan en Europa al no ser Fecha FIFA y únicamente su representativo estará confirmado por futbolistas de la Liga MX.

En GOAL te traemos el minuto a minuto y resumen del partido:

MÉXICO VS COLOMBIA: MINUTO A MINUTO

CÓMO VER EN TV Y ONLINE

El partido se podrá ver a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, así como de las aplicaciones Vix Premium y Azteca 7, disponibles para dispositivos con sistema iOS y Android.

ALINEACIONES

Por confirmar.

RESUMEN