México venció sin problemas a Sudáfrica en un partido con tres tarjetas rojas

México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Julián Quiñones abrió el marcador a los diez minutos y, en la segunda parte, llegó el segundo. Los Bafana Bafana acabaron con nueve por dos rojas, mientras que los locales también perdieron a un jugador.

Tras una gran parada de Ronwen Williams a Raúl Jiménez, el portero volvió a intervenir en el 9: error en la salida, Quiñones robó y marcó entre sus piernas: 1-0.

Así, siguió los pasos de Enner Valencia, quien hace cuatro años abrió el marcador contra Catar. Luego México bajó el ritmo y Sudáfrica tuvo más balón, sin crear peligro. El equipo de Hugo Broos no generó ocasiones.

México siguió creando peligro: Quiñones probó de lejos y Williams volvió a salvar su remate. Justo antes del descanso, el mismo Quiñones rozó el segundo, pero su disparo golpeó el poste.

Así, el daño se limitó para los sudafricanos, pero estos siguieron cometiendo peligrosas pérdidas de balón en su propio campo tras el descanso. México no lo aprovechó de inmediato, pero recibió ayuda extra: Sphephelo Sithole, ya culpable del 1-0, derribó a Brian Gutiérrez y vio la roja.

Pese a que la ventaja numérica no parecía surtir efecto, al 72’ llegó el 2-0: Jiménez cabeceó un centro de Alvarado y sentenció el encuentro.

Los minutos finales no tuvieron ocasiones, aunque llegaron dos expulsiones más. Themba Zwane golpeó a un rival y fue expulsado tras la revisión del VAR; poco después, el defensa mexicano César Montes vio también la roja por derribar a un contrario. El partido terminó 2-0 y México sumó sus primeros puntos.