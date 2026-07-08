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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

México nombra a una leyenda nacional como sucesor del seleccionador Javier Aguirre

Mexico
Javier Aguirre Onaindía
R. Marquez

Rafael Márquez es el nuevo seleccionador de México. El exdefensa del FC Barcelona sustituye a Javier Aguirre, quien dejó el cargo tras el Mundial.

En agosto de 2024, la Federación Mexicana presentó el «Proyecto Deportivo 2030», designando a Márquez como asistente de Aguirre. Tras el Mundial, asume el banquillo como estaba previsto.

Tras quedar eliminado en octavos de final contra Inglaterra (2-3) en un buen Mundial de local, «El Tri» ya piensa en el Mundial 2030, donde buscará su mejor versión.

Márquez, uno de los futbolistas mexicanos más famosos y exitosos, ya contaba con la confianza de la Federación, que siguió de cerca su trayectoria.

En la temporada 2020/21 dirigió al sub-16 de la Real Sociedad y obtuvo la licencia UEFA Pro. Su buen trabajo le llevó al banquillo del filial del FC Barcelona.

En la 2022/23 logró 16 victorias, 13 empates y 9 derrotas, y llevó al filial a cuartos y a los play-offs.

En la 2023/24 alcanzó el tercer puesto con 21 triunfos, 7 empates y 10 derrotas, consolidándose como uno de los técnicos más prometedores del Barcelona.

Su rendimiento convenció a la Federación Mexicana, que en 2024 lo nombró oficialmente segundo de Aguirre. Ahora, con 47 años, Márquez afronta el mayor reto de su carrera: llevar a México al Mundial 2030.

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