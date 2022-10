En México, ¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs Bayern Múnich por Bundesliga 2022 y a qué hora es?

Ambos equipos no han tenido el mejor inicio de temporada y buscan apoderarse de la cima del futbol alemán.

En actividad de la jornada 9 de la Bundesliga, se verán las caras Borussia Dortmund vs Bayern Múnich en la cancha del Signal Iduna Park, en la que será una nueva edición del Clásico de Alemania.

Ambos equipos no tuvieron el mejor arranque de campaña; sin embargo, una victoria de los Black and Yellow o de los Bávaros podría catapultarlos al liderato del futbol alemán, siempre y cuando el Unión Berlín, actual puntero de la competencia, no gane su compromiso ante el Stuttgart.

En GOAL te traemos todos los detalles sobre cómo ver en vivo este partido:

DÍA Y HORARIO DEL DORTMUND VS BAYERN

El duelo se disputará este sábado 8 de octubre a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. En el Noreste comenzará a las 09:30 horas y en el Pacífico a las 10:30 horas.

TRANSMISIÓN DEL DORTMUND VS BAYERN

La transmisión del Clásico de Alemania será exclusiva de Sky Sports y se podrá sintonizar en el canal 1506 de este sistema.

¿CANAL ABIERTO O DE PAGA?

El juego será exclusivo de televisión de paga.

¿EN QUÉ CANAL Y CÓMO VER ONLINE?

Canal 1506 de Sky y en la aplicación Blue To Go, misma que está disponible para usuarios con dispositivos con sistema iOS y Android.

POSIBLES ALINEACIONES

Dortmund: Meyer; Guerreiro, Schlotterbeck, Süle, Meunier; Özcan, Car, Adeyemi, Brandt; Bellingham y Moukoko.

Bayerm: Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Gravenberch, Musiala; Mané, Sané y Gnabry.