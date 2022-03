En México, ¿qué canal pasa Portugal vs Macedonia del Norte, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Ha llegado el día. Este martes 29 de marzo Portugal recibirá a Macedonia del Norte, definiendo uno de los últimos cupos de UEFA de cara a la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo conocerá si podrá asistir a su quinto Mundial, teniendo detrás una gran generación que lo invita a soñar. Por su parte, el cuadro visitante viene de vencer a Italia y no se debe descartar una sorpresa más.

Este partido tendrá la expectación de todo el planeta futbol, sabiendo lo que está en juego y la importancia que tiene la presencia del conjunto luso en el torneo.

Por ello, a continuación en GOAL te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL PORTUGAL VS MACEDONIA EN MÉXICO



El cotejo entre Portugal y Macedonia está programado para el martes 29 de marzo a las 12:45 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL PORTUGAL VS MACEDONIA EN MÉXICO



Para la República Mexicana, el partido podrá verse EN EXCLUSIVA a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?



Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?



En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. Las Eliminatorias vienen incluídas en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER PORTUGAL VS MACEDONIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go.

La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android

e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Fonte, Pepe, Guerreiro; Otavio, Moutinho, B. Silva, Jota; Ronaldo, J. Félix.

Macedonia: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi,Nikolov; Ristovski, Trajkovski.