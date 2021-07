En México, ¿qué canal pasa Inglaterra vs Dinamarca, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Dos de los combinados que mejor futbol han desarrollado disputan un puesto en la gran final de la competencia.

La Eurocopa 2021 está a nada de terminar, y las semifinales tienen una contienda que parece garantía de espectáculo. Inglaterra y Dinamarca se medirán en Wembley, un cotejo que arrojará al otro finalista.

Los dirigidos por Southgate llegan a esta instancia con el ánimo reforzado, después de haber derrotado a Alemania y Suecia en instancias previas. Por su parte, el motivado combinado danés dejó en el camino a Gales y Dinamarca.

A lo largo de toda la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Afortunadamente para los fanáticos, con este compromiso no ocurrirá lo mismo.

Por ello, a continuación en Goal te presentamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL INGLATERRA VS DINAMARCA EN MÉXICO

TRANSMISIÓN DEL INGLATERRA VS DINAMARCA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky, TUDN y Canal 5.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de televisión abierta, además de televisión de cable y de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503 Sky 535 / 1535 (HD) - - - -

¿CÓMO VER INGLATERRA VS DINAMARCA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.