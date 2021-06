En México, ¿qué canal pasa Italia vs Suiza, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La actividad no se detiene, y este miércoles 16 de junio habrá un partido que promete mucho.

La Eurocopa 2021 comienza a disputar la segunda ronda de la fase de grupos, y uno de los equipos que mejor desempeño mostró en el inicio de la competición fue Italia, un cuadro con un sólido plantel que aspira a llegar lejos en el torneo.

Su adversario en esta fecha será el cuadro de Suiza, que cuenta con buenas individualidades y empató en su último duelo contra Gales. Ambos conjuntos lo dejarán todo, sabiendo que si ganan podrán dar un sólido paso hacia la próxima ronda.

Contenidos:

En este inicio de la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Lamentablemente para los fanáticos, con este compromiso ocurrirá lo mismo.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ITALIA VS SUIZA EN MÉXICO

El cotejo entre Italia y Suiza está programado para el miércoles 16 de junio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ITALIA VS SUIZA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en exclusiva a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER ITALIA VS SUIZA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Immobile.

Suiza: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.