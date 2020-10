Eliminatorias Sudamericanas en México: ¿en qué canal de TV van y cómo ver en vivo online?

Estas son las opciones para ver los partidos de las selecciones sudamericanas en el camino hacia el Mundial Qatar 2022.

La Eliminatorias Sudamericanas regresan en un contexto sumamente complicado, marcado por la pandemia de coronavirus en todo el mundo que ya impidió la celebración de la 2020. Sin embargo, las 10 selecciones participantes están listas para iniciar el camino hacia el Mundial 2022.

La competencia en Conmebol se presenta tan pareja como siempre, con y como favoritos para quedarse con un boleto al Mundial. Pero al presencia de rivales como , , y , así como otras selecciones emergentes, hacen que la contienda se aún más atractiva.

Es por eso que las Eliminatorias Sudamericanas son las más interesantes del mundo. Y en no es la excepción, pues ver en cancha a estrellas de talla mundial como Lionel Messi, Neymar, James Rodríguez, Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Luis Suárez peleando por ir al Mundial, es garantía de espectáculo.

A continuación, en Goal te decimos por dónde puedes sintonizar los compromisos de esta competición:

¿QUÉ TELEVISORA TRANSMITE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

En México, solamente Sky posee los derechos de transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial . Lamentablemente para los fanáticos, los canales se encuentran restringidos para la televisión abierta.

LISTA DE CANALES Y CÓMO VER EN VIVO ONLINE

Esto es en función del paquete que hayas contratado. Casi a menudo, a menos que se empaten con otros sucesos de interés, va mediante el básico que es el 1524 . No obstante, dado el caso que sí se empalme con algo más, entonces sí varía el mismo.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no tienes una televisión a disposición, de cualquier manera existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para sintonizarlo vía live streaming.