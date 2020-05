En México, ¿qué canal pasa Borussia Dortmund vs Bayern Munich de la 2019-20 y a qué hora?

Haaland y Lewandowski se ven las caras para protagonizar uno de los duelos más esperados de la temporada en Europa.

Borussia Dortmund y Bayern Munich se medirán en una nueva edición del Clásico de , correspondiente a la Jornada 28 de la Bundesliga. La rivalidad entre estos dos gigantes vive uno de sus momentos más intensos, pues actualmente pelean el liderato y una victoria en el Signal Iduna Park podría ser determinante en este tramo de la temporada.

Un partido que, como siempre, no sólo paraliza a Alemania, sino que también se roba la atención del mundo entero y no es la excepción, pues cuenta con una importante cantidad de aficionados que no se quieren perder ningún detalle de uno de los partidos más esperados de la .

Por eso, a continuación en Goal te traemos toda la información que debes de saber acerca del juego.

DÍA Y HORARIO DEL CLÁSICO ALEMÁN

El enfrentamiento entre Dortmund y Bayern se llevará a cabo el martes 26 de mayo de 2020, en punto de las 11:30 horas del Tiempo del Centro de México. Es decir, a las 9:30 del Noroeste (Baja California), 10:30 del Pacífico (BCS, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora) y 12:30 del Sureste (Quintana Roo).

TRANSMISIÓN DEL CLÁSICO ALEMÁN

La televisora encargada del mismo es, como en todo lo relativo a balompié alemán, Fox Sports En otras palabras, únicamente se emitirá en exclusiva por televisión de paga. Puedes encontrarlo en estos canales, de acuerdo con los distintos canales de cable:

SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Fox Sports 549 / 1549 505 / 892 20 330 563 Fox Sports 2 552 / 1552 506 / 893 36 332 564

¿CÓMO VER EL CLÁSICO ALEMÁN EN INTERNET?

En caso de no contar con una TV a la mano, la otra opción es a través del celular vía la aplicación de Fox Sports Play. La app se encuentra disponible para smartphones o teléfonos intéligentes con sistema operativo Android e IOs.