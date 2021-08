En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Real Sociedad por LaLiga y a qué hora es?

Los culés abren una nueva temporada con cierta extrañeza por la ausencia de Lionel Messi.

La vida sin Messi en el Barcelona ya empezó. El conjunto culé ya disputó su primer trofeo sin el astro argentino y el resultado es alentador. Tras vencer 3-0 a la Juventus en el Joan Gamper, ahora los de Koeman se alistan para debutar en la nueva temporada de LaLiga contra la Real Sociedad, donde la obligación es empezar con el pie derecho.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para no perderte ni un segundo del partido de la Jornada 1 de LaLiga.

DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS REAL SOCIEDAD

El partido se juega el domingo 15 de agosto a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 11:00 horas y en el Pacífico a las 12:00.

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA VS REAL SOCIEDAD

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Koeman.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1524. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Neto; Dest, Araújo, Piqué, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Griezmann, Depay y Braithwaite. DT: Ronald Koeman

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Silva, Illarramendi, Guevara; Portu, Januzaj e Isak. DT: Imanol Alguacil.