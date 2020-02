Los mexicanos que no encontraron salida en el mercado de invierno

Hirving Lozano, Marco Fabián y Diego Lainez son algunos de los jugadores que no cambiaron de aires en el periodo de transferencias.

Raúl Jiménez es el máximo exponente del futbol mexicano en el Viejo Continente, siendo la gran figura de los Wolves en lo que va de Premier League. Sin embargo, no todos los embajadores aztecas tienen el mismo presente y algunos se plantearon seriamente la salida de sus respectivos equipos.

La gran oportunidad para ello era el mercado de pases de invierno, mismo que culminó el viernes 31 de mayo de 2020. Al margen de la salida de Chicharito a la , el resto de los jugadores mexicanos en otros países no aprovecharon la ventana de transferencias para cambiar su situación actual.

En Goal hacemos un balance de lo que fue el mercado de invierno para los mexicanos en el extranjero:

Más equipos

⚽ @LFC tenía 7⃣ partidos sin recibir un gol y apareció nada más y nada menos que @Raul_Jimenez9 💥



🇲🇽 ¡Qué momento del mexicano! 😧 Los @Wolves no van a poder retenerlo tan fácil la próxima temporada... pic.twitter.com/Mf3zhDeqKX — Goal (@goalmex) January 23, 2020

MARCO FABIÁN

El futuro de Marco Fabián es cada vez más incierto. Luego de que el Philadelphia Union decidiera no renovarle el contrato, el experimentado mediocampista mexicano esperaba poder encontrar equipo en el mercado de invierno, algo que no sucedió. Sin duda, fue uno de los grandes perdedores de este periodo de transferencias.

DIEGO LAINEZ

Diego Lainez tenía la oportunidad de cambiar de aires, toda vez que varios clubes mostraron interés en su fichaje. Sin embargo, la situación del mexicano dio un giro radical luego de su golazo en la ante el Antoniato, partido con el que se ganó la confianza de Rubi para lo que resta de temporada. Es por eso que el canterano del América decidió continuar en el club verciblanco.

ERICK GUTIÉRREZ

La salida de Mark van Bommel tuvo un impacto importante en el presente del Guti, que dejó de tener participación con el . En un momento se especuló con su posible salida de los Granjeros, pero nada de esto prosperó y ahora tendrá que ganarse la continuidad en condiciones adversas, toda vez que con Ernest Faver es un recambio habitual.

EDSON ÁLVAREZ

Todo comenzó de la mejor manera para Edson Álvarez en el Ajax, siendo un indiscutible en los partidos del equipo en la Champions League. No obstante, el Machín quedó prácticamente 'borrado' del once de Erik Ten Hag y ahora ve casi todos los partidos desde el banquillo de suplentes. Nunca se habló de su salida, pero una cesión en el mercado de invierno para recuperar minutos no le habría venido mal.

HIRVING LOZANO

La situación del Chucky Lozano es sumamente preocupante, pues desde que Gennaro Gattuso llegó al banquillo apenas le ha dado minutos en el . El problema del mexicano es que no podía cambiar de aires en el mercado de invierno, pues el reglamento de la FIFA le impide jugar con tres equipos durante una misma temporada. No es alentador el futuro del canterano de en San Paolo.