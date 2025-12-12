Metz vs. PSG, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Frustrado por su empate en Bilbao, el PSG está ansioso por desquitarse con el colista Metz para recuperar el liderato de la Ligue 1 antes del receso invernal.

Es un enfrentamiento de extremos que promete ser una catarsis. Hoy en Saint-Symphorien, el Paris Saint-Germain, los frustrados subcampeones, visitan al FC Metz, que languidece en el fondo de la tabla. Para el PSG, este último partido antes del receso invernal es una misión clara: ganar para olvidar la frustración europea de Bilbao y reclamar temporalmente el trono de la Ligue 1 del RC Lens.

París quiere recuperar su eficiencia perdida

El empate sin goles del miércoles en San Mamés (0-0) dejó un sabor amargo. Dominantes pero estériles, los parisinos no han marcado en la Liga de Campeones desde hace un mes. Luis Enrique espera una respuesta orgullosa de sus atacantes para demostrar que este silencio fue solo un desliz. A pesar de las ausencias (Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe) e incertidumbres (Ousmane Dembélé, Marquinhos), los campeones actuales deben rendir al máximo contra la peor defensa de la liga para disipar las dudas surgidas en España.

Metz, colista y al borde del abismo

Para el Metz, la situación es crítica. Últimos en la tabla con 11 puntos y con una racha de tres derrotas consecutivas, Les Grenats están en medio de una crisis de confianza. "Somos vulnerables. En cuanto cogen velocidad, nos atraviesan," admitió el entrenador Stéphane Le Mignan con lucidez. Enfrentándose a la armada parisina, la misión parece imposible para un equipo que se hunde mentalmente ante el primer signo de problemas.

Un contexto difícil fuera del deporte

Este partido también se juega en un clima peculiar para el PSG, entre el ataque a su autobús en Bilbao y el inminente veredicto del tribunal laboral en la disputa entre ellos y Kylian Mbappé (16 de diciembre). Son distracciones fuera del campo que los jugadores tendrán que ignorar para terminar el año en alto y evitar la trampa de la complacencia contra un oponente herido.

Cómo ver Metz vs PSG, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene transmisión confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports, con ESPN 5 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver desde cualquier lugar con un VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los mejores VPNs para deportes de GOAL para streaming deportivo.

Horario y lugar del partido Metz vs Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Saint Symphorien

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Saint-Symphorien.

México: 12:00 horas

12:00 horas Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Información del equipo y alineaciones

Información sobre el equipo Metz

El FC Metz tendrá que lidiar con varias ausencias cuando reciban al PSG el sábado. El portero suplente Pape Sy ya está fuera por una lesión en la cabeza, mientras que Joseph Mangondo sigue siendo muy dudoso debido a un problema en la rodilla. En defensa, Urie-Michel Mboula también es dudoso con una lesión en el muslo y podría descansar como precaución.

No hay jugadores suspendidos para Metz, pero estas ausencias reducen aún más las opciones disponibles para Stéphane Le Mignan, cuyo equipo está último en la tabla y ha perdido tres partidos seguidos.

En ataque, Gauthier Hein sigue siendo uno de los pocos puntos positivos. El capitán de los Grenats marcó su quinto gol de la temporada en la última jornada contra su ex club, confirmando su papel central en un equipo en busca de puntos y confianza contra uno de los pesos pesados de la liga.

Noticias del equipo PSG

En el lado parisino, Luis Enrique tiene que lidiar con una defensa que sigue siendo frágil antes del viaje a Metz. Achraf Hakimi está fuera por una lesión en el isquiotibial y ya mira hacia la Copa Africana de Naciones, mientras que Lucas Beraldo (pantorrilla), Lucas Chevalier (tobillo) y Ousmane Dembélé, que ha estado enfermo esta semana, siguen siendo muy dudosos. La situación de Marquinhos también vale la pena vigilar: después de salir en el descanso contra el Bilbao, el capitán parisino sufre una lesión en el aductor y podría ser reservado, dado el apretado calendario.

La buena noticia, sin embargo, es el regreso de Lucas Hernandez, que solo fue suspendido en la Liga de Campeones, así como Nuno Mendes e Ilya Zabarnyi, quienes ya jugaron en San Mamés. Désiré Doué también ha regresado a la competición después de una ausencia de seis semanas y podría tener tiempo de juego. Dependiendo del estado de los jugadores ausentes, varios jóvenes podrían ser convocados para completar el equipo en Saint-Symphorien.

La forma de los dos equipos

Registro de enfrentamientos directos

Clasificación

